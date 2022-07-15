Sıcaklıklar artınca her taraftan fışkırdılar! Çıngıraklı yılanın ısırdığı çocuk öldü - Haberler

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Sıcaklıklar artınca her taraftan fışkırdılar! Çıngıraklı yılanın ısırdığı çocuk öldü

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Dünya genelinde sıcakların artmasıyla birlikte yılanların sayısında da ciddi artış görülüyor. ABD'de bisiklete bindiği sırada çıngıraklı yılan tarafından sokulan 6 yaşındaki Simon Currat, komaya girmesinin ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dünya genelinde yuvasından çıkan yılan sayısında da artış yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colarado eyaletinde yaşanan bir olay ise yılanların tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sıcaklar artınca her taraftan fışkırdılar! Çıngıraklı yılanın ısırdığı çocuk öldü

BİSİKLETE BİNERKEN SALDIRIYA UĞRADI

6 yaşındaki Simon Currat adlı çocuk, babası ve kardeşleriyle birlikte Colorado Springs'te bisiklete binerken çıngıraklı yılanın saldırısına uğradı. Acı içinde bağıran çocuğun yanına koşan babası Nic, oğlunu morarmış halde buldu.

Sıcaklar artınca her taraftan fışkırdılar! Çıngıraklı yılanın ısırdığı çocuk öldü

HAVA YOLUYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Nic, oğlunu en yakın sağlık merkezine götürmesinin ardından bölgeye hava ambulansı çağrıldı. Hava ambulansı, minik Simon'u alarak daha büyük bir hastaneye taşıdı. Fakat çocuğun yılan saldırısı nedeniyle kalp krizi geçirdiği ve durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Sıcaklar artınca her taraftan fışkırdılar! Çıngıraklı yılanın ısırdığı çocuk öldü

YOĞUN BAKIMDAKİ YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Yılan saldırısı sonrasında bilinci kapanan çocuk, acil olarak yoğun bakıma alındı. Bir süreden bu yana yaşam savaşı veren çocuk, önceki gün hayatını kaybetti. Minik çocuğun ölümü büyük üzüntü yarattı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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