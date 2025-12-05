Sevgilisinin dağın zirvesinde tek başına bıraktığı kadın donarak öldü

Avusturya'nın en yüksek dağı Grossglockner'da yaşanan trajik olay, yeni ortaya çıkan webcam görüntüleri sayesinde tüm yönleriyle aydınlığa kavuştu. Salzburg'da yaşayan 33 yaşındaki bir kadın, erkek arkadaşıyla çıktığı dağ tırmanışında dondurucu soğukta hayatını kaybetti. Olay, hem ciddi ihmal iddialarını hem de zorlu bir hayatta kalma mücadelesini gözler önüne seriyor.

Trajedi, ocak ayında meydana geldi. Çift, 3.800 metre rakımlı zirveye doğru tırmanış yapıyordu. Ancak genç kadın son bölüme gelindiğinde yorgun düşerek ilerleyemedi. Bunun üzerine 36 yaşındaki daha deneyimli olan erkek arkadaşı, onu kar fırtınasının ortasında bırakıp yardım aramaya gitti. Fakat geri dönmesi tam 6,5 saat sürdü. Bu sırada genç kadın aşırı soğuğa dayanamayarak donarak yaşamını yitirdi.

Dağ bölgesine yerleştirilen kameralar, çiftin yaşadıklarını saat saat görüntüledi.

18 Ocak – 18.00: Çiftin acil durum ışıkları hâlâ görünüyordu.

Gece ilerledikçe: Işıkların zayıfladığı, genç kadının enerjisinin tükendiği fark edildi.

02.30: Kameralar, erkeğin sevgilisini kar içinde bırakarak tek başına aşağı inmeye başladığı anı kaydetti.

Sabah saat 07.10'da bölgeye bir kurtarma helikopteri ulaştı ancak şiddetli rüzgâr nedeniyle arama kurtarma çalışması durduruldu. Yaklaşık üç saat sonra bölgeye yürüyerek ulaşabilen ekipler, genç kadının çoktan hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, erkek arkadaş hakkında "ağır ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açıldı.

Savcılık açıklamasında şunları söyledi:

"Sanık, gece saat 02.00 civarında sevgilisini tamamen korumasız, bitkin, üşümüş ve yönünü kaybetmiş hâlde bıraktı. Genç kadın kısa süre sonra donarak öldü."

Savcılığın tespit ettiği hatalar

Erkek arkadaşın yaptığı hatalar tek tek sıralandı:

Genç kadının yüksek irtifada tırmanış tecrübesi olmadığı dikkate alınmadı.

Tırmanış planlanandan iki saat geç başlatıldı.

Yeterli acil durum ekipmanı taşınmadı.

Yardım aramaya giderken kadını daha korunaklı bir noktaya taşımadı.

Acil durum battaniyesi veya bivak çuvalı kullanılmadı.

Kadının zorlu dağ koşullarına uygun olmayan bot ve splitboard ile tırmanmasına izin verildi.

Hava şartları son derece sertti: Rüzgâr saatte 75 km'ye ulaşıyor, –8°C olan hava hissedilen sıcaklığı –20°C'ye düşürüyordu.

Acil çağrı bile yapılmadı

Çiftin 20.50 itibarıyla dağda mahsur kaldığı tespit edildi.

22.50'de polis helikopteri bölgeden geçmesine rağmen erkek arkadaş herhangi bir işaret göndermedi.

Telefonunu sessize aldığı için polis defalarca aramasına rağmen ulaşamadı.

00.35'te ilk temas sağlandı ancak sonrasında erkek arkadaş tekrar geri dönüş yapmadı.

Savunma: "Bu talihsiz bir kazaydı"

Sanığın avukatı yaptığı açıklamada:

"Müvekkilim yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyuyor. Bunun trajik bir kaza olduğuna inanıyoruz."

Davanın 19 Şubat 2026 tarihinde Innsbruck'ta görülmesi bekleniyor.