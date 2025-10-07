Serdar Öktem cinayetinde gözaltı sayısı 13'e yükseldi, başsavcılık açıklamasında dikkat çeken detay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem'in İstanbul'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Suikastla ilgili 2'si 18 yaşından küçük 7 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

3 ŞÜPHELİ 18 YAŞIN ALTINDA

Başsavcılık açıklamasında, "06/10/2025 tarihinde Serdar Öktem isimli şahsın İlimiz Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında;

Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5(beş) şüpheli (S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A) ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 (bir) şüpheli (C.A) olmak üzere ilk etapta toplam 6(altı) şüpheli şahıs yakalanmıştır. Devam eden çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilen ve olayla ilgili oldukları değerlendirilen 7 (yedi) şüpheli (H.Ö, Y. K, M. B , D.Y, E.K, F.E, S.A.S ) şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 2 (ikisi) 18 yaşın altındadır." ifadelerini kullandı.

"CİNAYETİ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ İŞLEDİ"

Açıklamanın devamında, "Olayı gerçekleştiren şahıslar olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalamışlardır. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslarla irtibatlı şahıslar ise ikametlerinde arama el koyma işlemi yapılarak gözaltına alınmışlardır. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalandıkları yerde emniyet güçlerince yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları silahlar (iki Kalaşnikof iki de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah) ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir. Gerek olay yerinde gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler tamamlanmıştır. Maktülün otopsi işlemide İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılmıştır.

İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunu bilgisine duyurulur." denildi.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRIYA UĞRADI

Avukat Serdar Öktem, dün otomobiliyle Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giderken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında, uzun namlulu silahla saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Öktem, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu. Saldırıda kullanılan araç Arnavutköy'de ormanlık alanda bulundu.

'SUİKASTI DALTONLAR ÜSTLENDİ' İDDİASI

Ayrıca suikastı Daltonlar Suç Örgütü'nün üstlendiği iddia edildi. Suç örgütünün mensubu olduğu öne sürülen kişilerce yapıldığı iddia edilen bazı sosyal medya paylaşımlarında, geçtiğimiz Ağustos ayında İspanya'da öldürülen Caner Kocer'in intikamının alındığının yazıldığı belirtildi. Kocer'in, örgütün üst düzey isimlerinden bir olduğu ileri sürülüyordu.

OTOPSİ RAPOUNDA KORKUNÇ DETAYLAR

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda Öktem'in hastaneye girişinin 'ölü giriş' olarak yapıldığı yer aldı. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nce yapılan otopsi ve ölü muayene işleminde Öktem'in kafasında 1 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 1 adet çıkış yarası ve yine kafasında deforme ateşli silah mermi çekirdeği gömlek parçası bulunduğu belirlendi. Raporda yüz bölgesinde en az 2 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası ve 3 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası çıkış yarası bulunduğu da aktarıldı.

Öktem'in vücudunda en az 4 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası tespit edildiği raporda belirtildi.

Otopsi raporunda Serdar Öktem'in ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Öktem'in kıyafetlerinin atış mesafesi tayini için Polis Kriminal Laboratuvarına gönderildiği de raporda aktarıldı.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE YARGILANIYORDU

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dosyası ayrılan tutuksuz sanık Serdar Öktem'in yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu.