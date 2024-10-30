Selin vurduğu İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi

İspanya ülkenin doğu ve güney bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle adeta felaketi yaşıyor. Sel sularına kapılan 62 kişi hayatını kaybederken hükümet hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıpları nedeniyle kriz masasını kurdu.

"ACİL DURUM DEVAM EDİYOR"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, son 2 gündür ülkenin doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel ve su baskını riskinin devam etmesinden dolayı, vatandaşlara "tedbiri elden bırakmayın" çağrısı yaptı. Sanchez, başkent Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da oluşturulan Kriz Masası'nda yaptığı toplantının ardından, kameraların karşısına geçerek "Acil durum devam ediyor. Sel ve su baskınları halen hasarlar veriyor." dedi.

"YIKILAN KÖPRÜLERİ, YOLLARI, MEYDANLARI TEKRAR İNŞA EDECEĞİZ"

Yaşanan felaketten dolayı hayatlarını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileyen Sanchez, tüm İspanyol toplumunun mağdur ailelerle dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Sanchez, "Gerekli tüm önlemleri alacağız. Yıkılan köprüleri, yolları, meydanları tekrar inşa edeceğiz. Devletin tüm imkanlarını kullanacağız. Gerekirse Avrupa Birliği'nden de yardım isteyeceğiz." diye konuştu. Henüz alarm durumunun geçmediğini belirten Sanchez, vatandaşlardan asla tedbiri elden bırakmamalarını, hayatlarını riske atmamalarını ve mecbur olmadıkça evlerinde kalmaya devam etmelerini istedi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLMESİNİ TALEP ETTİ

Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, Valensiya'da dünden itibaren "kırmızı alarm"a geçilmesine rağmen bazı şirketlerin çalışanlarına fabrika ve iş yerlerine gelmelerini istemesini eleştirerek bununla ilgili şirketler hakkında soruşturma açılacağını söyledi. Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin lideri Alberto Nunez Feijoo ise hemen ulusal yas ilan edilmesini ve devletim tüm imkanlarının bu bölgelere aktarılmasını talep etti.

Diğer yandan olumsuz hava şartlarından en çok etkilenen Valensiya'daki yerel yönetim yetkilileri bölgede tüm demir yolu ulaşımının durdurulduğunu açıkladı. Valensiya başta olmak üzere Kastilya-La Mancha, Endülüs ve Mursiya bölgelerinin büyük bölümünde eğitime ara verilirken spor müsabakaları da ertelendi. Ayrıca Valensiya, Teruel, Cuenca, Albacete, Granada ve Malaga kentlerinde birçok ilçede yol ve köprülerin çökmesinden dolayı kara yolu ulaşımı da kısıtlı yapılıyor.

ÇOK SAYIDA KAYIP VAR

Bazı ilçelerde selden ve su baskınından kaçan vatandaşların alışveriş merkezlerine sığındığı, buralardaki kişilere yardım ulaştırılmaya çalışıldığı bilgisi paylaşıldı. Kurtarma ve yardım çalışmalarına polis, jandarma, itfaiye, sivil yardım kurumları dışında askeri birlikler de katılıyor. Ülkenin doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan sel ve su baskınlarından dolayı bugüne kadar verilen resmi rakamlarda en az 62 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi.