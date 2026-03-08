Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşta 9. güne girildi. Kanlı çatışmalara sahne olan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılar tüm şiddetiyle devam ederken, İran'dan gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü.

İRANLI YETKİLİDEN GÜNDEM YARATACAK SÖZLER

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri hamlelerini "uluslararası ölçekte büyük bir hesap hatası" olarak nitelendirdi. İran devlet televizyonuna konuşan Laricani, Washington yönetiminin İran'da kısa sürede sonuç alınacak bir savaş yürütmeyi planladığını ancak bu hesapların tutmadığını söyledi.

Laricani, ABD'nin İran'da kısa sürede zafer kazanabileceğini düşündüğünü ve İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile diğer üst düzey yöneticilere yönelik suikastlarla ülkede kaos yaratmayı hedeflediğini öne sürdü. Ancak bu planların başarısız olduğunu savunan Laricani, İran yönetiminin ve halkının savaş karşısında birlik içinde olduğunu söyledi.

"ABD ASKERLERİ ESİR ALINDI"

Laricani, çatışmaların başlamasından bu yana "bazı ABD askerlerinin esir alındığını" da iddia etti. Ancak kaç askerin esir alındığı veya hangi koşullarda yakalandıkları konusunda ayrıntı vermedi.

İranlı yetkili, Trump yönetiminin İran'da "Venezuela modelini" uygulamaya çalıştığını ancak bunun başarısız olduğunu savundu. Laricani, ABD'nin şu anda "kendi yanlış hesaplarının yarattığı bataklıkta sıkıştığını" ifade etti.

İSRAİL ÜLKEDEKİ 3 PETROL DEPOSUNU VURDU

İranlı Laricani'nin sözleri gündeme bomba gibi düşerken, gece boyunca İsrail saldırıları da devam etti. ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da petrol depolarına saldırıları nedeniyle meydana gelen patlamaların ardından petrol depolarında yoğun alevlerin yükseldiği görüldü.

Sosyal medyada, Tahran'da petrol depolarının yandığı görüntüler paylaşıldı. Petrol depolarından yükselen alevler şehrin uzak bölgelerinden görüldü.

Fars Haber Ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Petrol Bakanlığından bir yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğrulamıştı.

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, ABD-İsrail saldırılarında Tahran ve Elburz eyaletlerinde vurulan petrol depolarındaki stokun önceden en az seviyeye indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını duyurmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.