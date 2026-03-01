Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor

ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan savaş Körfez hattını da doğrudan etkiledi. İran'a yönelik bombardımanların ardından bölgede güvenlik alarmı yükselirken, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda binlerce kişi ülkeyi terk etmek için beklemeye başladı. Uçuşların iptal edilmesi ve hava sahasındaki kısıtlamalar nedeniyle terminal binalarında yoğunluk oluştu.

Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle bazı seferlerin askıya alındığını duyurdu. Özellikle Avrupa ve Asya bağlantılı uçuşlarda gecikmeler yaşandı. Terminal içinde uzun kuyruklar oluşurken, yolcuların büyük kısmı alternatif rota arayışına girdi. Konsolosluklar ve havayolu şirketleri kriz masası oluşturdu.

PALM CUMEYRA'DA LÜKS OTELE FÜZE İSABET ETTİ

Gerilimin en çarpıcı yansıması ise Palm Cümeyra bölgesinde yaşandı. Bölgedeki lüks bir otele füze isabet etti. Patlama sonrası otelin üst katlarında yangın çıktı, cam cephelerde ağır hasar oluştu. Olay sırasında otelde bulunan turistler ve çalışanlar tahliye edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, saldırının hava savunma sistemlerinin devrede olduğu sırada gerçekleştiğini açıkladı. Füzenin doğrudan hedef mi aldığı yoksa savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında mı isabet ettiği konusunda teknik inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre çok sayıda kişi hafif yaralandı.

Palm Cümeyra, Dubai'nin en prestijli ve turistik bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı, sahil hattı geçici olarak kapatıldı.

HAVA SAHASI KISITLAMALARI VE TAHLİYE HAREKETLİLİĞİ

Savaşın Körfez'e sıçramasıyla birlikte BAE hava sahasında geçici kısıtlamalar devreye girdi. Birçok havayolu şirketi Dubai kalkışlı uçuşlarını askıya aldı. Yolcuların bir kısmı kara yoluyla Abu Dabi ve Umman'a geçmeye çalıştı. Diplomatik kaynaklar, bölgedeki yabancı vatandaşların tahliyesi için koordinasyon yürütüldüğünü belirtti. Konsolosluklar vatandaşlarına "zorunlu olmadıkça seyahat etmeme" uyarısı yaptı.

BÖLGESEL GERİLİM DERİNLEŞİYOR

İran'ın ABD üslerine ve İsrail hedeflerine yönelik misillemeleri sonrası Körfez'de alarm seviyesi en üst noktaya çıktı. Petrol fiyatları yükseldi, küresel piyasalarda güvenli liman arayışı arttı. Hürmüz Boğazı çevresinde askeri hareketlilik yoğunlaştı. Dubai'deki havalimanı yoğunluğu ve Palm Cümeyra'daki füze isabeti, savaşın artık yalnızca İran ve İsrail sınırları içinde kalmadığını gösterdi. Bölgedeki güvenlik dengeleri hızla değişirken, diplomatik çözüm çağrıları artıyor.