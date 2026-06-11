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Cizre'de yılanların dansı kameraya yansıdı

Cizre'de yılanların dansı kameraya yansıdı
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Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Atatürk Parkı'nda iki siyah yılanın çiftleşme dansı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Havaların ısınmasıyla yılanlar doğada daha sık görülmeye başlandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesi Atatürk parkında iki siyah yılanın çiftleşme dansı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Havaların ısınması ile birlikte çeşitli türlerdeki yılanlar da arazide kendisini göstermeye başladı. Edinilen bilgilere göre, parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, çalılıkların yakınında birbirine dolanmış iki yılanı fark etti. Havaların ısınmasıyla birlikte doğada daha sık görülen yılanların çiftleşme dansı parktakiler tarafından kayıt altına alındı - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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