Cizre'de yılanların dansı kameraya yansıdı

Şırnak'ın Cizre ilçesi Atatürk parkında iki siyah yılanın çiftleşme dansı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Havaların ısınması ile birlikte çeşitli türlerdeki yılanlar da arazide kendisini göstermeye başladı. Edinilen bilgilere göre, parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, çalılıkların yakınında birbirine dolanmış iki yılanı fark etti. Havaların ısınmasıyla birlikte doğada daha sık görülen yılanların çiftleşme dansı parktakiler tarafından kayıt altına alındı - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı