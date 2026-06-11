Akın akın geliyorlar! Dünya Kupası'nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci

Dünya futbolunun en büyük şöleni olan Dünya Kupası bu akşam oynanacak Meksika - Güney Afrika mücadelesiyle resmen perdelerini açıyor.

AÇILIŞ MAÇI MEXICO CITY'DE

11 Haziran Perşembe TSİ ile 22:00'de başlayacak olan mücadele Mexico City Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Daha önce Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası açılış maçında iki takım karşı karşıya gelmiş mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

80 BİNDEN FAZLA BİLET TÜKENDİ

Açıklanan verilere göre, turnuvanın ilk maçına canlı tanıklık etmek isteyen 80 binden fazla ev sahibi Meksikalı futbolseverin tribünlerdeki yerini alması bekleniyor. Meksikalı taraftarlar maça saatler kala stadyum önünde büyük kuyruklar oluşturduğu görüldü.

BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Daha önce 1970 ve 1986 Dünya Kupaları'nın açılışının yapıldığı Mexico City Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası için de kapılarını açarak üç kez açılış maçı oynanan ilk stat olacak.