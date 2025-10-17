Haberler

Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Güncelleme:
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası güvenlik endişeleriyle Almanya, ordusunu güçlendirmek için yeni bir askerlik modeli üzerinde çalışıyor. Hedef, 2035'e kadar asker sayısını 460 bine çıkarmak. Gönüllü başvuruların yetersiz kalması halinde ise "Danimarka modeli" olarak bilinen kura sistemiyle zorunlu askerlik gündeme gelecek.

Rusya- Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da artan güvenlik endişesi, ülkeleri yeniden askeri yapılanmaya yöneltti. Bu ülkelerin başında gelen Almanya, ordusunu güçlendirmek ve asker sayısını artırmak için kapsamlı bir reform hazırlığına girdi.

ASKER SAYISI 460 BİNE ÇIKACAK

Almanya, önümüzdeki 10 yıl içinde asker sayısını iki katına çıkararak 460 bine ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda hazırlanan yasa tasarısının 2026 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ancak, sayının nasıl artırılacağı konusu meclis gündeminde tartışmalara yol açtı. Şu anda 182 bin askeri bulunan Alman Ordusu'nda, 260 bin daimi asker ve 200 bin yedek personel hedefleniyor. Yeni model, 18 yaşını dolduran erkeklere askerlik uygunluğu ve ilgisine dair bir zorunlu anket gönderilmesini öngörüyor. Kadınlar için ise anket gönüllü olacak.

"DANİMARKA MODELİ" GÜNDEMDE

Yeterli gönüllü bulunmaması halinde devreye "Danimarka Modeli" olarak bilinen kura sistemi girecek. Buna göre, askerlik yoklamasına girenler arasında kura çekilecek ve adı çıkanlar zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulacak. Savunma Bakanı Boris Pistorius, gönüllülük esasına öncelik vereceklerini belirtirken, "Gönüllü alımlar yetersiz kalırsa zorunlu işe alım dışında alternatifimiz kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İÇ SİYASETTE BÜYÜK AYRILIK

Almanya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti, zorunlu askerlik fikrine temkinli yaklaşırken, Muhafazakâr Birlik Partileri uygulamanın yasaya eklenmesi gerektiğini savunuyor. Savunma politikaları sözcüsü Thomas Erndl, "Zorunlu askerlik bir şekilde tasarıya dahil edilecektir" diyerek bu konudaki kararlılığını dile getirdi.

BERLİN'DE PROTESTO GÖSTERİSİ

"Askerlik Hizmetinin Modernizasyonu Yasası" tasarısının ilk kez Meclis'te görüşülmesi sırasında Berlin'de protesto gösterileri düzenlendi. Federal Meclis binası önünde toplanan eylemciler, yasa tasarısının geri çekilmesini istedi ve tasarının temsili belgelerini öğütücüde imha etti.

2011'DE KALDIRILMIŞTI

Almanya'da zorunlu askerlik uygulaması 2011 yılında kaldırılmıştı. O dönemde askerlik süresi 3 ay olarak uygulanıyor, askerler hafta sonlarını evlerinde geçirebiliyordu. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının ardından artan güvenlik riskleri, Almanya'yı yeniden zorunlu askerliği tartışmaya itti. Yeni sistemin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki aylarda yapılacak meclis görüşmeleri sonrasında netlik kazanacak.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat:

sava iseyen rusya degil almanyanin dna sinda vzr zaten savas istemek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
