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Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu
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Pakistan-Hindistan savaşında gerilim neredeyse her saat tırmanırken çatışmalarda 31 kişi hayatın kaybetti. Bölgedeki son gelişmeleri aktaran Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, şimdiye kadar Hindistan'a ait 12 Harop SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pakistan ordusu, geceden bu yana Hindistan'a ait 12 Harop silahlı insansız hava aracının ( Siha ) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan-Pakistan gerilimine dair yeni açıklamalarda bulundu.

Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

BİRÇOK NOKTAYA HAROP SİHA'LARI GÖNDERİLDİ

Chaudhry, geceden bu yana Hindistan'ın Pakistan'daki "birçok noktaya" Harop SİHA'ları gönderdiğini ve bunun "bir başka bariz askeri saldırganlık eylemi" olduğunu kaydetti.

Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

12 SİHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pakistan ordusunun "yüksek alarm ve teyakkuz halinde" olduğunu belirten Chaudhry, şimdiye kadar Hindistan'a ait 12 Harop SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

NE OLMUŞTU?

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 31 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıkallanpa kurtoglu:

Yeni bir mülteci akimi olursa cok büyük sorun olur

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Haber Yorumlarıerdckm6262:

Bir siz eksiktiniz

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Haber YorumlarıAdam Bey:

İnşallah işgal altındaki Kaşmir de azadlanır. İnekçiler de ağlasın accuk.

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Haber YorumlarıHakan Celik:

aslanlarım benim, hadi böyle devam edin nüfus biraz azalsın

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Haber YorumlarıFatih Çerçi:

Pakistan'a gerek yok.. Hindistan'ı Çin bitirecek.. İş çıkartmayın..

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Yaw Hehe Bizde inandık Bu Haberiniz Aynen Hamas Gazze Haberi Kokuyo Sonuç? 50K Filistinli öldürüldü Koskoca Hindistan Bu Eli Sopalı Pooohkistan ordusunu Silip Süpürmeyecek Hee

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Haber Yorumlarıarkeefon :

Mülteciler Avrupa Birliğinin Yatak Odalarına kadar dolacak, o zaman biz nerede yanlış yaptık diyecekler.

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