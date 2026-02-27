Haberler

Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın kritik ismi öldürüldü
Güncelleme:
Pakistan ile Afganistan arasında uzun süredir devam eden çatışmalar bugün savaşa dönüştü. 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Pakistan ordusu Şevval Vadisi'nde Taliban askeri noktasını ele geçirdi. Öte yandan Pakistan'ın hava saldırılarında Taliban Eğitim Bakanı Nada Mohammad Nadeem'in hayatını kaybettiği iddia edildi.

  • Pakistan ordusu Şevval Vadisi'nde Taliban'a ait askeri noktayı ele geçirdi.
  • Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afgan tarafında 133 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.
  • Afganistan yönetimi, misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü ve bazı karargâhların ele geçirildiğini bildirdi.

Pakistan ile Afganistan arasında uzun süredir devam eden sınır çatışmaları bugün açık savaşa dönüştü ve çatışmaların bilançosu korkunç boyutlara ulaştı. Resmî açıklamalara göre 200'den fazla kişi hayatını kaybetti ve taraflar arasında ağır çatışmalar sürüyor.

EĞİTİM BAKANI ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Pakistan ordusu, Şevval Vadisi'nde Taliban'a ait askeri noktanın ele geçirildiğini duyurdu. Aynı çatışma hattında, Pakistan'ın hava saldırılarında Taliban Eğitim Bakanı Neda Mohammad Nadeem'in öldüğü iddia edildi. Ancak bu bilgi şimdilik resmî kaynaklarca doğrulanmadı.

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

Gece boyunca Durand Hattı boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı; Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürdü. Afganistan yönetimi ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü ve bazı karargâhların ele geçirildiğini bildirdi.

Pakistan Savunma Bakanlığı, düşman mevzilerinin tahrip edildiğini ve çok sayıda askeri noktayı kontrol altına aldığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında özellikle Taliban güçlerine ait karargâhlar ve mevziler hedef alındı. Bölgede hava saldırıları da artarken, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Kabil, Kandahar ve Paktia gibi kritik noktalara yönelik bombardımanlar düzenlediği aktarıldı. Bu saldırıların, taraflar arasındaki gerginliği daha da tırmandırdığı belirtiliyor.

SİVİLLERİN HAYATI CİDDİ ŞEKİLDE TEHDİT ALTINDA

Çatışmaların savaşa dönüşmesi, Güney Asya'daki uzun süredir devam eden gerilimin en ciddi aşamasını temsil ediyor. Durand Hattı hattındaki bu yeni evre, iki ülke arasında barış umutlarını zayıflatırken bölgede sivillerin de hayatını ciddi şekilde tehdit ediyor.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN ANLAŞMAZLIĞI

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı. Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti. Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

500

