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Saplantılı hayranı evine gizlice girip çıplak şekilde kayda aldı! Görüntüler modeli dehşete düşürdü

Dünya Haberleri

Saplantılı hayranı model Hannah Palmer'ın evine gizlice girip duşta ve yatak odasında genç kadını kayda aldı. Görüntülerini internette gören Hannah, hayranını polise şikayet etti.

İnternette cinsel içerikli görüntüler satarak büyük paralar kazanan Amerikalı model 24 yaşındaki Hannah Palmer'ın başı takıntılı bir hayranı yüzünden belada. Hannah, kendisine arkadaş olma teklifleri ettiği, hayranını her seferinde geri çevirdi.

Saplantılı hayranı evine gizlice girip çıplak şekilde kayda aldı! Görüntüler modeli dehşete düşürdü

Bir gün annesinin evine giden model, hayranını bir anda annesinin evinde görünce büyük şok yaşadı. Hayranının sürekli kendisini takip etmesinden korkan model, koruma tutmak zorunda kaldı fakat bu durum yine de hayranının durdurmaya yetmedi.

Saplantılı hayranı evine gizlice girip çıplak şekilde kayda aldı! Görüntüler modeli dehşete düşürdü

Hayranı busefer gizliden modelin evine girip yatak odası ve duşta videolarını çekip internet üzerinden yayınladı. Videolarının yayınlandığından haberi olmayan model, bir gün Google üzerinden ismini ararken, bir anda hayranın çektiği videolar ile karşılaştı. Aynı hayranın, başka kadınların da videolarını paylaştığını gördü.

Saplantılı hayranı evine gizlice girip çıplak şekilde kayda aldı! Görüntüler modeli dehşete düşürdü

Takıntılı hayranından kurtulmak için evini ve telefonunu değiştirmesine rağmen, saplantılı hayranından modele cinsel içerikli ve ölüm tehdidi içeren mesajlar geldi.

Saplantılı hayranı evine gizlice girip çıplak şekilde kayda aldı! Görüntüler modeli dehşete düşürdü

Hannah, polise başvurmasına rağmen yetkililerin hayranını yakalamak için herhangi bir girişimde bulunmadığını söyledi.

Saplantılı hayranı evine gizlice girip çıplak şekilde kayda aldı! Görüntüler modeli dehşete düşürdü

Saplantılı hayranı evine gizlice girip çıplak şekilde kayda aldı! Görüntüler modeli dehşete düşürdü

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

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