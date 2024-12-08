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Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi

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Suriye'de silahlı muhalifler, başkent Şam'ı ele geçirme yolunda önemli bir kazanım daha elde etti. Muhalifler, Şam'dan önceki son kale olan Humus'un merkezine tamamen girdi. Rejim güçleri de Humus'tan çekildi.

Suriye'de Esad karşıtı silahlı muhalif grupların Şam'a ilerleyişi devam ederken; sıcak bir gelişme yaşandı. Esad güçlerinin Şam'dan önceki son kalesi Humus da muhaliflerin eline geçti.

HUMUS TAMAMEN MUHALİFLERİN ELİNDE

Esad güçleri kentten ayrılırken; Hizbullah'a bağlı Rıdvan güçlerinin de Humus'tan çekildiği belirtildi. Muhalif gruplar Humus'un merkezine tamamen girdi.

Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi

ŞAM'A GÜNEY BANLİYÖLERDEN GİRİLDİ

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında rejim güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı. Muhaliflerin birkaç saat içerisinde başkent Şam'ın merkezine kadar girmesi bekleniyor.

Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halzep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıemre yıldız:

iç savaşın biteceğini düşünüyorsunuz dimi tabikide hayır muhalifler Esad'ı devirdiklerinde Ruslar orta doğudan çekilecek ve ABDye bağlı ypgve yeni Suriye arasında bir savaş çıkacak

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Haber YorumlarıEmirhan Çiğdem:

Güzel oyun oynanıyor aynı Irak'ın işgalini hatırlatıyor bu iş bana

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Haber YorumlarıErol Birol :

Önce Irak sonra Libya ve şimdi Suriye harcananların hepsi İslam ülkeleri Hristiyanlar rahat yataklarında uyuyorlar. Bizden bazı sivri zekalılar bu duruma alkış tutuyorlar. İnşallah bir gün sıra bize gelmez.

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Müslümanı müslümana kırdırıyorlar.allahu ekbek diyerek ikiside birbirini öldürüyor gerçekten müslümanların gözüde körr kalpleride kara

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