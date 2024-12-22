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Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
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Şam'daki tarihi ziyarete damga vuran kareler

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşme sırasında tarihi ziyarete damga vuran kareler ortaya çıktı.

Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesi sonrasında kurulan hükümete yönelik Türkiye'den ilk ziyaret gerçekleştirildi.

Şam'daki tarihi ziyaret damga vuran kareler

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'ı ziyaret etti ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü.

Şam'daki tarihi ziyaret damga vuran kareler

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esad Hasan Şeyban da yer aldı.

Şam'daki tarihi ziyaret damga vuran kareler

Şam'daki tarihi ziyaret damga vuran kareler

Şam'daki tarihi ziyaret damga vuran kareler

Şam'daki tarihi ziyaret damga vuran kareler

Şam'daki tarihi ziyaret damga vuran kareler

Şam'daki tarihi ziyaret damga vuran kareler

Şam'daki tarihi ziyaret damga vuran kareler

Şam'daki tarihi ziyarete damga vuran kareler
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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