Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin ( Akom ) uyarısının ardından kar yağışı öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda etkisini artırdı.

AKOM'DAN UYARI ÜSTÜNE UYARI

İBB'den yapılan açıklamada, AKOM tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, kentte dondurucu soğuklar ve kar yağışının etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Sabah saatlerinde kuzey bölgelerde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışının görüldüğü aktarılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği bildirildi.

SOĞUK HAVA DALGASI HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul'da şubat ayı başından beri etkili olan soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, özellikle perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte hava koşullarının mevsim normallerine yaklaşmasının öngörüldüğü aktarıldı. Açıklamada, hava koşulları nedeniyle sürücülerden dikkatli ve don olaylarına karşı tedbirli davranmaları istendi.

UÇUŞ TRAFİĞİNDE AKSAMALAR YAŞANDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bugün yüzde 20 oranın uçuş iptallerinin yaşandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuş trafiğinde aksamalar yaşandı.

PİSTİ PAS GEÇMEK ZORUNDA KALDILAR

Havalimanına iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçaklar bir süre havada tur atarken, görüş mesafesinin normale dönmesiyle inişlerini gerçekleştirebildi. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.