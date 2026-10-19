Erciyes'te acı son! Hollandalı dağcıyla zirveye tırmanan rehber Hasan Ali Şahin 300 metre yuvarlanıp öldü

Erciyes'te acı son! Hollandalı dağcıyla zirveye tırmanan rehber Hasan Ali Şahin 300 metre yuvarlanıp öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de Erciyes Dağı'na Hollandalı Wessel Westerhof ile zirve tırmanışı yapan antrenör ve rehber Hasan Ali Şahin, Şeytan Deresi mevkisinde dengesini kaybetti. Yaklaşık 300 metre yuvarlanan Şahin hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
KAYSERİ'de Erciyes Dağı'nda tırmanış sırasında kayalıklardan düşen antrenör ve rehber Hasan Ali Şahin, hayatını kaybetti.
HOLLANDALI DAĞCIYLA ZİRVEYE ÇIKIYORDU
Olay, sabah saatlerinde Erciyes Dağı Şeytan Deresi mevkisinde meydana geldi. Hasan Ali Şahin, beraberindeki Hollandalı Wessel Westerhof ile dün, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'na zirve tırmanışına başladı.
300 METRE YUVARLANDI
Şeytan Deresi mevkisine geldiklerinde Hasan Ali Şahin, dengesini kaybedip yaklaşık 300 metre yuvarlanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı