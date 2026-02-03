Sabah yürüyüşü sırasında vahşi filin saldırısına uğrayan turist feci şekilde can verdi

Haberler

Güncelleme:
Tayland'ın Khao Yai Ulusal Parkı'nda 65 yaşındaki bir turist, vahşi bir filin saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Yetkililer, saldırının erkek fil tarafından gerçekleştirildiğini, filin daha önce iki kişiyi daha öldürdüğünü açıkladı.

  • 65 yaşındaki bir turist, Tayland'ın Khao Yai Ulusal Parkı'nda sabah yürüyüşü sırasında 'Phlai Oyewan' adlı erkek filin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
  • Saldırgan fil, daha önce iki kişiyi daha öldürmüştü ve ölen turist, bu fil tarafından öldürülen üçüncü kişi oldu.
  • Tayland Ulusal Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi, son yıllarda 220'den fazla kişinin vahşi filler tarafından hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tayland'ın Khao Yai Ulusal Parkı'nda korkunç bir olay yaşandı. 65 yaşındaki bir Turist, sabah yürüyüşü sırasında vahşi bir filin saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay, adamın eşinin gözleri önünde gerçekleşti.

Yetkililer, saldırının "Phlai Oyewan" adlı erkek fil tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Fil, turist Jirathachai Jiraphatboonyathorn'a hızla saldırdı, hortumuyla yakaladı, yere fırlattı ve üzerine basarak ağır yaralanmasına yol açtı. Görgü tanıkları, adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şans eseri eşi kaçmayı başardı ve park görevlilerini çağırarak filin uzaklaştırılmasını sağladı. Ulusal park yetkilisi Chaiya Huayhongthong, filin saldırı sırasında aşırı agresif bir dönemde olduğunu ve daha önce iki kişiyi daha öldürdüğünü açıkladı. Huayhongthong, ölen kişinin Oyewan tarafından öldürülen üçüncü kişi olduğunu doğruladı.

Yetkililer, filin başka ölümlere de sebep olup olmadığını araştırıyor. Huayhongthong, "Cuma günü bir araya gelerek bu tehlikeli hayvanla nasıl başa çıkacağımıza karar vereceğiz. Muhtemelen filin yerini değiştireceğiz veya davranışını değiştirmeye çalışacağız" dedi.

Ne yazık ki bu, vahşi filler nedeniyle yaşanan ölümlerin son örneği oldu. Tayland Ulusal Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi, son yıllarda 220'den fazla kişinin vahşi filler tarafından hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tayland'daki vahşi fil sayısı, 2015'te 334 iken geçen yıl yaklaşık 800'e ulaştı. Bu artışı kontrol altına almak için yetkililer, dişi fillere doğum kontrol aşıları uyguluyor.

Geçmişte de benzer trajediler yaşandı. 2025 yılında 22 yaşındaki İspanyol turist Blanca Ojanguren García, bir hayvan barınağında fil yıkarken saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Fil, García'nın üzerine dişiyle saldırmış ve genç turist hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştı.

Birkaç hafta önce de 49 yaşındaki bir kadın turist, Phu Kradueng Ulusal Parkı'nda bir fil tarafından ezilerek yaşamını yitirmişti. Jiranan Panyaprasertying, arkadaşıyla yürüyüş yaparken vahşi bir fil tarafından kovalanmış, kaçarken takılmış ve filin kafasına basması sonucu hayatını kaybetmişti.

Talihsiz kadın, ölümünden bir gün önce sosyal medyada şunları yazmıştı:

"Oraya vardığımızda bacaklarım neredeyse hareket edemiyordu. Merdivenleri görünce cesaretim kırıldı, ama yukarıdaki manzara nefes kesiciydi! Phu Kradueng'de ilk yürüyüşümdu."

