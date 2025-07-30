Rusya'yı sallayan 8,8'lik deprem kamerada

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası'nın açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18,2 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

CAN KAYBI YOK

Yerel yetkilerden alınan bilgilere göre, ilk belirlemelerde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, birçok bölgenin tahliye edildiği öğrenildi. Rusya Bölge Valisi ilk bilgilere göre yaralanan olmadığını, bir anaokulunun hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

4 METRELİK DALGA OLUŞTU

Rusya Acil Durumlar Bölge Bakanı, depremden sonra Kamçatka bölgesinin bazı bölgelerinde 3-4 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları kaydedildiğini söyledi.

DEPREM ANI KAMERADA

Amerika kıtasının doğu kıyıları, Çin için tsunami uyarısı verilen deprem anı kameralara yansıdı. Depremin sarsıntısı nedeniyle bir dükkanın içinin 1 saniye içinde savaş alanına döndüğü görüldü.