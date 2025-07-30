Rusya'yı sallayan 8,8'lik deprem kamerada

Rusya'yı sallayan 8,8'lik deprem kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rusya'yı sallayan 8,8'lik deprem kamerada
Haber Videosu

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı verilirken deprem anı kameralara yansıdı. Depremde bir dükkanın içinin 1 saniyede savaş alanına döndüğü görüldü.

Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası'nın açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18,2 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

CAN KAYBI YOK

Yerel yetkilerden alınan bilgilere göre, ilk belirlemelerde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, birçok bölgenin tahliye edildiği öğrenildi. Rusya Bölge Valisi ilk bilgilere göre yaralanan olmadığını, bir anaokulunun hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

4 METRELİK DALGA OLUŞTU

Rusya Acil Durumlar Bölge Bakanı, depremden sonra Kamçatka bölgesinin bazı bölgelerinde 3-4 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları kaydedildiğini söyledi.

Rusya'yı sallayan 8,8'lik deprem kamerada

DEPREM ANI KAMERADA

Amerika kıtasının doğu kıyıları, Çin için tsunami uyarısı verilen deprem anı kameralara yansıdı. Depremin sarsıntısı nedeniyle bir dükkanın içinin 1 saniye içinde savaş alanına döndüğü görüldü.

Rusya'yı sallayan 8,8'lik deprem kamerada

Rusya'yı sallayan 8,8'lik deprem kamerada

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
Yer: İstanbul! Sinyalin içeriden geldiğini tespit edince dükkanın kapısını kırıp içeri girdi

Sinyalin içeriden geldiğini tespit edip dükkanın kapısını kırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBiz ofluyuz:

malum cenah gene devlete bağlamaz durumu umarim.geçmiş olsun rusya

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCece Cece:

bizde olsa taş üstünde taş kalmazdı adamlar can kaybı yok diyor

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy'un peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı

Serveti saymakla bitmiyor, peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.