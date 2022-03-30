Rusya ve Ukrayna heyetinin görüşmesinde Abramovich, kendisine ayrılan yere oturmak istemedi

Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaşta 35 gün geride kaldı. Önceki haftalarda başlayan müzakereler dün de İstanbul'da heyetlerin yüz yüze görüşmesi ile devam etti. Rus ve Ukrayna heyetlerinin toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da kısa bir konuşma yaptı.

MÜZAKERELER SÜRECEK

Ateşkes müzakerelerinin İstanbul ayağında, taraflar birçok konuda ılımlı tavır sergilerken, güvenlik garantileri konusunda anlaşamadılar. Rusya, diyalog hamlesi olarak Kiev ve Çernihiv kentlerinde saldırılarını azaltacağını açıkladı. Görüşmelerin ise önce dışişleri bakanları düzeyinde sonra da liderler düzeyinde devam edebileceği belirtildi.

GÖRÜŞMENİN DİKKAT ÇEKEN İSMİ OLDU

Dünkü müzakerelere ise Rus milyarder Abramovich damga vurdu. Mal varlıklarının büyük çoğunluğu İngiltere'de bulunan, uygulanan ekonomik yaptırımlardan bizzat etkilenecek olan Abramovich, Rus lider Putin'in de yakın dostu olarak tanınıyor. Bu sebeple Rus heyetinde yer alan milyarder, dün de salonda hazır bulundu. Ancak Abramovich'in heyetlere ayrılan masada değil de arka bölümdeki sandalyelerden birinde oturması dikkat çekti.

ERDOĞAN'LA SOHBET ETTİ

Genelde ön planda olmayı sevmeyen Rus milyarder, dün de masada kendisine yer ayrılmasına rağmen arkada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile oturmayı tercih etti. Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abramovich'in özel sohbeti de kameralara yansıdı.