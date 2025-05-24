Rusya ve Ukrayna 307 Esiri Takas Etti

Rusya ve Ukrayna 307 Esiri Takas Etti
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Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen yeni esir takası kapsamında karşılıklı olarak 307 esir serbest bırakıldı. Anlaşma İstanbul'da yapılan müzakerelerde sağlandı.

RUSYA ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen yeni esir takası kapsamında karşılıklı 307 esir serbest bırakıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'da geçen hafta yapılan müzakerelerde varılan anlaşma uyarınca iki ülke arasında yeni esir takasında karşılıklı 307 esirin takas edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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