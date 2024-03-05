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Rusya ve Çin, Ay'da nükleer santral kurmayı planlıyor

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Rusya ile Çin'in 2033-2035 yıllarında Ay'a nükleer güç santrali inşa etmeyi planladığını söyledi. Borisov ayrıca Çin ile Ay'da ortak çalışmalar için anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Rusya'da düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali'nde konuşan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuri Borisov, Çin ile ortaklaşa planladıkları uzay projelerinden bahsederek, "Çin ile birlikte Ay'da nükleer santral inşa etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Sirius Federal Bölgesi'nde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali'nde konuşan Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuri Borisov, Çin ile gerçekleştirmeyi planladıkları ortak uzay projelerinden bahsetti.

Rusya ve Çin, Ay'da nükleer santral kurmayı planlıyor

"ÇİN İLE BİRLİKTE AY'DA NÜKLEER SANTRAL İNŞA ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Birçok ülkeden Rusya'ya gelen gençlere konuşan Borisov, Çin ile birlikte uzaya nükleer santral kurmayı planladıklarını söyleyerek, "2033-2035 yıllarında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir nükleer enerji ünitesinin ulaştırılması ve kurulmasına yönelik bir projeyi değerlendiriyoruz." dedi. Borisov, radyasyon riskine karşı projenin robot teknolojileri kullanılarak hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, nükleer tesisin kurulması için karşılarında teknolojik bir engel bulunmadığını da ekledi.

"UZAY HERKESİN SAHİP OLDUĞU BİR BARIŞ ALANI OLMALI"

Buna karşı uzayda yine de nükleer silahların bulunmaması gerektiğini savunan Borisov, "Uzay herkesin sahip olduğu bir barış alanı olmalıdır. Biz de Rusya olarak bu pozisyonu kararlı olarak savunacak ve meslektaşlarımızla uyum içinde olacağız." ifadelerini ekledi.

Rusya ve Çin, Ay'da nükleer santral kurmayı planlıyorRusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuri Borisov

Kendilerinin uydu navigasyon sistemlerinde ABD ile eşit düzeyde yarıştığını ancak Çinli navigasyon sistemlerinin kendi ve ABD'nin sistemlerinden daha iyi sonuçlar verdiğini belirten Borisov, "Dünya'nın sistemleri gelişiyor. Biz de bu sistemi geliştiriyoruz. Belki garip gelecek ama Çinli Beidou sisteminin dünyanın en iyi sistemi olduğunu kabul etmeliyiz." dedi.

ABD GPS sistemleri ile kendilerine ait Glonass sistemlerinin yarıştığını ancak kendi sistemlerini geliştirmek için yazılımlar üzerinde çalıştıklarını ekleyen Borisov, aynı zamanda kendi sistemlerinin dünyanın yüzde 100'ünü kapsadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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