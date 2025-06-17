Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı
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Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı
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Rusya dün gece Ukrayna'nın Kiev, Odessa, Çernigiv, Mıkolayiv, Jitomir, Kirovograd ve Zaporijya bölgelerini füze ve İHA'larla vurdu. Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken 75 kişi yaralandı. Ukrayna lideri Zelenski 440'tan fazla İHA ve 32 füzeyle gerçekleştirilen saldırıyı "Kiev'e yapılan en korkunç saldırılardan biri" olarak yorumladı.

İsrail ile İran arasında 5 gündür devam eden savaş Orta Doğu'yu yangın yerine çevirirken, Rusya da dün gece Ukrayna'ya savaşın başından beri en kanlı saldırılarından birini gerçekleştirdi.

440'TAN FAZLA İHA KULLANDILAR

Rusya ordusu, 440'tan fazla İHA ve 32 füzeyle Ukrayna'nın Kiev, Odessa, Çernigiv, Mıkolayiv, Jitomir, Kirovograd ve Zaporijya bölgelerini vurdu.

Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

15 KİŞİ ÖLDÜ 75 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken 75 kişi de yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusların gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği füze ve İHA saldırılarında başkent Kiev, Odessa, Çernigiv, Mıkolayiv, Jitomir, Kirovograd ve Zaporijya bölgelerinin hedef alındığını aktardı.

Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

"EN KORKUNÇ SALDIRILARDAN BİRİ"

Rusların 440'tan fazla İHA ve 32 füzeyle saldırdığını bildiren Zelenskiy, "Kiev'e yapılan en korkunç saldırılardan biri (oldu)" ifadesini kullandı.

Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

8 SEMTTE CİDDİ ENKAZ VAR

Zelenskiy, Kiev'in 8 ayrı semtinde hasarların meydana geldiğini belirterek, enkaz altından insanların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Odessa kentinde de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırılarda en az 15 kişinin öldüğünü, 75 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

"PUTİN SAVAŞIN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR"

Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıları "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, bunu sadece savaşı sürdürebildiği için yapıyor. Savaşın devam etmesini istiyor. Bu dünyada güçlü olanların buna göz yumması kötü." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

ukraynanın soytarı başkanı bu işin tek sorumlusudur.

Yorum Beğen225
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Haber YorumlarıDeli Dumrul:

Sen aynaya baktın mı hiç Gebeş Kaplumbağa

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Haber YorumlarıKALEM:

Lanetyahu ve Zeleski Yahudi ikilisi dünya hakimiyetini ele geçirme peşindedirler.

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıElmas Gizem:

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Yorum Beğen2
Yorum Beğenme92
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu gördükleriniz daha hiç bir şey öyle bir zaman gelecekki hiç bir yerde hiç bir kimse emniyette olamayacak ölüm kime nereden gelecek anlaşılamayacak şu an yaşadığımız çağ dron çağı abartmadan söylemek gerekirse milyarlarcasıyla insanlar karanlık çağdaki veba mikrobunun insanları yok ettiği gibi birbirlerini yok edecekler bunu önleyebilecek hiç bir kuvvet olmayacak

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

ŞAŞIRDIK GERÇEKTEN YA İRANDAN İLHAMMI ALDI NE.

Yorum Beğen30
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