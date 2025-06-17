Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

İsrail ile İran arasında 5 gündür devam eden savaş Orta Doğu'yu yangın yerine çevirirken, Rusya da dün gece Ukrayna'ya savaşın başından beri en kanlı saldırılarından birini gerçekleştirdi.

440'TAN FAZLA İHA KULLANDILAR

Rusya ordusu, 440'tan fazla İHA ve 32 füzeyle Ukrayna'nın Kiev, Odessa, Çernigiv, Mıkolayiv, Jitomir, Kirovograd ve Zaporijya bölgelerini vurdu.

15 KİŞİ ÖLDÜ 75 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken 75 kişi de yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusların gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği füze ve İHA saldırılarında başkent Kiev, Odessa, Çernigiv, Mıkolayiv, Jitomir, Kirovograd ve Zaporijya bölgelerinin hedef alındığını aktardı.

"EN KORKUNÇ SALDIRILARDAN BİRİ"

Rusların 440'tan fazla İHA ve 32 füzeyle saldırdığını bildiren Zelenskiy, "Kiev'e yapılan en korkunç saldırılardan biri (oldu)" ifadesini kullandı.

8 SEMTTE CİDDİ ENKAZ VAR

Zelenskiy, Kiev'in 8 ayrı semtinde hasarların meydana geldiğini belirterek, enkaz altından insanların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Odessa kentinde de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırılarda en az 15 kişinin öldüğünü, 75 kişinin de yaralandığını bildirdi.

"PUTİN SAVAŞIN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR"

Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıları "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, bunu sadece savaşı sürdürebildiği için yapıyor. Savaşın devam etmesini istiyor. Bu dünyada güçlü olanların buna göz yumması kötü." değerlendirmesinde bulundu.