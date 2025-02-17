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Rusya-Ukrayna barışı Arabistan'da ele alınacak! Ukrayna davet edilmedi

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ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış görüşmelerine ilişkin yarın Suudi Arabistan'da bir araya gelecekleri ifade edildi. Dünyanın gözünün çevrildiği bu görüşmeye Ukrayna hükümetinin davet edilmediği iddia edildi.

ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yarın Suudi Arabistan'da bir araya gelecekleri iddia edildi.

Axios'un haberinde isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililerin Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili görüşmelere dair iddiaları yer aldı.

Bu iddialara göre, üst düzey Amerikalı ve Rus yetkililer, yarın Suudi Arabistan'da savaşın sonlandırılmasına ilişkin görüşme gerçekleştirecek.

Öte yandan haberde görüşmeye Ukrayna hükümetinin davet edilmediği iddiasına da yer verildi.

TRUMP'A GÖRE GÖRÜŞME ÇOK YAKINDA

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak istediklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 12 Şubat'ta hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş, Amerikalı ve Rus heyetlerin Suudi Arabistan'da görüşeceklerini söylemişti.

CNN'e açıklama yapan adı açıklanmayan iki Amerikalı yetkili, Rus yetkililerle görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un hazırlandığını belirtmişti.

ZELENSKİY, BAE'YE GİTTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, eşi Olena Zelenska ile BAE'ye ulaştığını belirtti.

BAE'de resmi temaslarda bulunacağını aktaran Zelenskiy, burada Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası konusunu görüşeceklerini kaydetti.

"Önceliğimiz, daha çok insanımızın esaretten evlerine dönmesini sağlamak." diyen Zelenskiy ayrıca BAE'deki temasları kapsamında, yatırım ve ekonomik işbirliği ile birlikte insani yardım konularını ele alacaklarını belirtti.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2025) katılan Zelenskiy 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, önce BAE'de, daha sonra da Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacağını kaydederek ardından Türkiye'ye geleceğini ifade etmişti.

Rusya-Ukrayna barışı Arabistan'da ele alınacak! Ukrayna davet edilmedi
Abdullah Karlıdağ
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