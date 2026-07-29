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Rusya, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’u teröre destek sağlamakla suçluyor

Rusya, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’u teröre destek sağlamakla suçluyor
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Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, platformun Ukrayna istihbaratı tarafından Rusya'da sabotaj ve saldırılar düzenlemek amacıyla kullanılmasına imkan sağlamakla suçlanıyor. Rusya, Dubai'de yaşayan Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çifte vatandaşı Durov için uluslararası yakalama kararı çıkardı.

(ANKARA) - Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, platformun Ukrayna istihbaratı tarafından Rusya'da sabotaj ve saldırılar düzenlemek amacıyla kullanılmasına imkan sağlamakla suçlanıyor. Rusya, Dubai'de yaşayan Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çifte vatandaşı Durov için uluslararası yakalama kararı çıkardı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB, Telegram'daki bazı kanalların, sohbet gruplarının ve botların Ukrayna istihbaratı ile "terörist ve aşırılıkçı örgütler tarafından eleman kazanmak, saldırılar planlamak ve eylemleri koordine etmek" amacıyla kullanıldığını öne sürdü. FSB, Telegram yönetiminin söz konusu içerikleri kaldırmadığını ve Rus makamlarının taleplerine yeterli karşılık vermediğini savunarak kurucusu Pavel Durov'a suçlamda bulundu.

Dubai'de yaşayan Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çifte vatandaş girişimci Durov hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığı ve Rusya'nın arananlar listesine alındığı bildirildi. Telegram yetkilileri suçlamalara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Durov ise daha önce Rus yetkilileri, Telegram'a erişimi kısıtlamak için asılsız gerekçeler üretmekle suçlamıştı.

PAVEL DUROV KİM?

Rusya doğumlu 41 yaşındaki Durov, Telegram'dan önce "Rusya'nın Facebook'u" olarak bilinen VKontakte sosyal paylaşım platformunu kurdu. Rus makamlarının muhalif hesapları kapatma ve kullanıcı bilgilerini paylaşma taleplerini kabul etmemesinin ardından 2014'te Rusya'dan ayrıldı.

Durov, 2017'de BAE'ye taşındı ve Telegram'ın merkezinin bulunduğu Dubai'ye yerleşti. Şubat 2021'de BAE, Ağustos 2021'de ise Fransa vatandaşlığı aldı. Durov, Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi olarak görev yapıyor.

FRANSA'DA NEDEN SORUŞTURULMUŞTU?

Durov, 24 Ağustos 2024'te Paris yakınlarındaki Le Bourget Havalimanı'nda Fransız makamları tarafından gözaltına alındı. Fransız Savcılığı, Telegram'ın uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, çocuklara yönelik cinsel istismar içerikli paylaşımlar ve diğer organize suç faaliyetleriyle ilgili engellemeleri yapmadığı iddialarını soruşturdu.

Durov ayrıca, yetkili makamların bilgi taleplerine cevap vermemek ve Telegram üzerinden işlendiği ileri sürülen bazı suçlara iştirak etmekle suçlandı. Beş milyon avro kefalet ve adli kontrol ile serbest kalan Durov hakkındaki soruşturma devam ediyor. Durov ise Telegram'ın suç faaliyetlerini teşvik ettiği ve yetkililerle işbirliği yapmadığı iddialarını reddediyor.

Kaynak: ANKA
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