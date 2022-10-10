Rusya'nın Kiev'e saldırısından sonra bölgeden ilk fotoğraflar geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nün intikamını almak için bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı. Saldırıyla birlikte ortaya çıkan korkunç anlardan ilk görüntüler de çok geçmeden geldi. Görüntülerde insanların panik içerisinde etrafa kaçıştıkları görülüyor.

Rusya ile Kırım'ı bağlayan Kırım Köprüsü'nün önceki günlerde bombalı saldırıya uğraması dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamayla ilgilidün yaptığı açıklamada Ukrayna tarafını suçladı. Putin, "Bu, Rusya Federasyonu'nun kritik öneme sahip sivil altyapısını yok etmeyi amaçlayan bir terör saldırısıdır. Bunu düşünen, gerçekleştiren ve sipariş eden Ukrayna istihbarat servisidir" dedi.

BUGÜN KİEV'E SALDIRI DÜZENLENDİ

Kırım Köprüsü'nde meydana gelen gelişmelerin ardından Rus güçleri bu sabah saatlerinde Ukrayna tarafına sert bir karşılık verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle Kiev'de farklı noktalar bombalanmaya başladı.

SALDIRILAR KİEV İLE SINIRLI DEĞİL

Ukrayna basını tarafından ortaya atılan iddiaya göre ise Rus tarafının saldırıları Kiev'le sınırlı kalmadı. Ukrayna basını, Lyiv ve Dnipro kentlerine de saldırılar düzenlendiğini aktardı.

ZELENSKİ'NİN OFİSİ DE SALDIRI BÖLGESİNDE

Yine Ukrayna basını tarafından dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Ukrayna basını, Rusya'nın saldırı düzenlediği bölgede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisinin de yer aldığını ileri sürdü.

UKRAYNALILAR PANİK İÇERİSİNDE

Kiev'e yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte Ukraynalılar da büyük tehlike altına girdi. Ukraynalıların kent meydanlarında kaçıştıkları dakikalar, anbean çevredeki kameralara yansıdı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:



