57 gündür aralıksız bombalanıyor! İşte Rusya'nın ele geçirdiği Mariupol'un stratejik önemi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yeniden şiddetini arttırdı. Savaşın uzaması nedeniyle istediğini alamadığı yönünde yorumlarda bulunulan Rusya Devlet Başkanı Putin, ordularının Kiev'den çekilerek Doğu bölgesine geçme emrini vermişti. Doğu bölgesinde savaşın başından bu yana en büyük çatışmaların yaşandığı kentlerden biri de Mariupol oldu.

ŞOYGU: ELE GEÇİRDİĞİMİZİ BİLDİRDİK

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün Mariupol kentinin ele geçirildiğini Rusya Devlet Başkanı Putin'e bildirdiklerini açıkladı. Şoygu'nun bu açıklamasının ardından Mariupol kentinin önemi de bir kez daha merak edilmeye başlandı.

MARİUPOL NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Mariupol'u almak Rusya açısından önemli bir stratejik kazanım, Ukrayna içinse büyük bir darbe. Coğrafi olarak, Mariupol şehri haritada küçük bir alanı kaplıyor, ama Kırım Yarımadası'ndan harekete geçen Rus kuvvetlerinin önünde engel oluşturuyor. Bu kuvvetler, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerle bağlantı kurmak için kuzeydoğuya doğru ilerlemek istiyor. Mariupol ele geçmesiyle, Rusya da Ukrayna'nın Karadeniz kıyı şeridinin yüzde 80'inden fazlasının tam kontrolünü elde etmiş olacak ve deniz ticaretini kesecek.

Liman kenti Mariupol bu sebeple işgalin başından beri en sert çatışmaların yaşandığı nokta oldu. Şehri top, roket ve füze yağmuruna tuttular; şehirdeki binaların yüzde 90'ı zarar gördü ya da tamamen yıkıldı. Ayrıca elektriğe, ısıtmaya, temiz suya, gıdaya ve tıbbi malzemelere erişimi kestiler; insan yapımı bir insani felaket yarattılar.

DİRENİŞİN SEMBOL KENTİ OLDU

Diğer yandan Mariupol, Ukraynalılar için de büyük önem taşıyordu. Savaşın başlamasının üzerinden 57 gün geçmesine rağmen Ukraynalıların bu bölgede büyük bir direniş göstermesi nedeniyle Rus güçleri, Mariupol'u ele geçirememişti. Ancak son olarak Kiev'den çekilen ve tüm gücünü Doğu bölgesine veren Rusya, Mariupol'u ele geçirdi.

SOYKIRIM İDDİASINI SAVUNUYORLAR

Putin, hiçbir zaman kanıt gösterememiş olsa da uzun süredir Ukrayna'nın ülkenin doğusunda soykırım yaptığına dair iddiaları dile getiriyordu. 24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

PUTİN İÇİN BÜYÜK BAŞARI İMKANI DOĞDU

Savaşın başlamasından birkaç gün önce Putin, bu iki bölgenin tümünün Ukrayna'dan bağımsızlığını kabul ettiğini açıkladı. Eğer Rusya bu iki bölgeyi de tamamen ele geçirirse, bu Putin'e büyük bir "başarı" imkanı vermiş olacak. Bir sonraki adım da Donbas'ı ilhak etmek. Tıpkı 2014'te tartışmalı ve uluslararası alanda kabul edilmeyen bir referandumla Kırım'da yaptığı gibi...

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