Rusya, Batı Afrika liderlerini uyardı: Nijer'e askeri müdahalede bulunmayın

26 Temmuz'da Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un görevden alındığı ve ordunun yönetimi devraldığı Nijer'deki askeri darbe nedeniyle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) ülkeye silahlı müdahale konusunda onay vermesi üzerine, Rusya bu durumun "uzun süreli bir çatışmaya" yol açabileceği uyarısında bulundu.

"BÖLGEDE İSTİKARARSIZLIĞA YOL AÇAR"

ECOWAS liderleri, "mümkün olan en kısa zamanda" müdahaleye hazır bir askeri güç konusunda anlaştıklarını açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Cuma günü bir açıklama yaparak Batı Afrika ülkelerini Nijer'e askeri birlik göndermemeleri yönünde uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Nijer'deki krize yönelik askeri bir çözüm, bu Afrika ülkesinde uzun süreli bir çatışmaya ve bir bütün olarak Sahra-Sahel bölgesinde durumun keskin bir şekilde istikrarsızlaşmasına yol açabileceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

RUS BAYRAKLARIYLA FRANSA PRETOSTO EDİLDİ

Başkent Niamey'de Fransa'ya ait bir askeri üs önünde çok sayıda darbe yanlısı protestocular cuma günü yeniden gösteri yaptı. Fransa'nın Nijer'i terk etmesini isteyen ve "Kahrolsun Fransa, kahrolsun ECOWAS!" şeklinde sloganlar göstericiler arasında Rus ve Nijer bayrakları taşıyanlar da vardı.

NİJER'DE NE OLDU?

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

SÜRE DOLDU AMA OPERASYON BAŞLAMADI

Nijer'deki askeri darbenin ardından ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti. ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyursa da süre bitiminde askeri operasyon başlatmamıştı. Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

BİLDİRİ YAYINLADILAR

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geleceği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.