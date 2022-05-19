Rusya: Mariupol'dan tahliye edilen 900 Ukrayna askeri, cezaevine gönderildi - Haberler

Rusya, uzun süren bir kuşatmadan sonra liman kenti Mariupol'daki Azovstal Çelik Fabrikası'ndan teslim olmaları sonrası tahliye edilen 900'den fazla Ukrayna askerinin, Donetsk bölgesindeki bir eski cezaevi kompleksine yerleştirildiğini açıkladı. Kremlin, kompleksin, Rusya'nın ve Moskova yanlısı milislerin kontrolü altında bulunduğunu duyurdu.

Ukrayna ise şu ana kadar tahliye edilen askerlerinin durumuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Rusya yanlısı Ukraynalı ayrılıkçı lider Denis Puşilin Rus Itar Tass ajansına, fabrikadaki Ukrayna askerlerinin yarıdan fazlasının tahliye edildiğini söyledi.

Ukrayna ve Rusya yetkilileri fabrikadan çıkan askerlerin sayısı konusunda farklı açıklamalar yapıyorlar ve BBC sayıları bağımsız kaynaklardan doğrulatabilmiş değil.

Rusya Savunma Bakanlığı, fabrikadan tahliye edilen askerlerin fotoğraflarını da dağıttı.

Ukrayna, kuşatma altındaki kentte kalan askerlerine, hayatlarını kurtarmak amacıyla Rusya ile vardığı anlaşma kapsamında teslim olmaları emrini vermişti.

Yüzlerce askerin haftalardır mevzilendiği Azovstal Çelik Fabrikası'nda yiyecek ve suyun iyice azaldığı bildiriliyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova Çarşamba günü, son bir gün içerisinde 954 Ukrayna askeri personelinin teslim olduğunu söyledi.

Zaharova teslim olanlardan 51'inin yaralı olduğunu ve tedavi altına alındıklarını, kalanların ise, şu anda Rusya'nın denetiminde bulunan Donetsk bölgesindeki Olenivka kasabasındaki eski bir cezaevi kompleksine gönderildiklerini ekledi.

Kiev'de ise Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ukraynalı kahramanların en kısa zamanda evlerine dönüşü için" bir esir mübadele süreci başlatma umudu dile getirildi.

Moskova'da açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Ukraynalı askerlerin, savaş esiri mi yoksa "suçlu" mu sayılacağı konusundaki soruları yanıtlamadı.

Bu durumda esir askerlerin kaderini henüz tahmin etmek zor görünüyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, çelik fabrikasının altındaki dolambaçlı tünel sistemi ve sığınaklarda mahsur kalan diğer askerleri de kurtarmak için gereken her şeyin yapılacağını söyledi fakat, askeri bir seçenek bulunmadığını da kabul etti.

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki Kursk Bölgesi Valisi, sınır ötesinden açılan Ukrayna ateşinin bir sivilin ölümüne yol açtığını söyledi.

Vali Roman Starovayt, Tyoktino köyünün Ukrayna ateşine hedef olduğunu kaydederek sabaha karşı açılan ateşte bir sivilin hayatını kaybettiğini Telegram üzerinden duyurdu.

Vali ölen kişinin bir içki imalathanesine malzeme taşıyan bir kamyonun sürücüsü olduğunu, bu tesisin daha önce de hedef alınmış olduğunu kaydetti.

Bu Rusya'nın Ukrayna ateşiyle öldüğünü bildirdiği ikinci sivil oldu.

Daha önce Belgorod bölgesinde 11 Mayıs günü Ukrayna ateşiyle bir sivilin öldüğü açıklanmıştı.