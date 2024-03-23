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Rusya lideri Putin: Bu saldırı emrini kim verdiyse cezalandırılacak

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Rusya'nın başkenti Moskova'da dün akşam saatlerinde konser salonuna yapılan terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Rusya lideri Putin, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının ardından ulusa seslendi.

Putin konuşmasına başlarken terör saldırında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileklerinde bulundu ve acil durum ekiplerine çabaları için teşekkür etti. Saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalışırken yakalandığı kaydeden Putin, olaya karışan saldırganların tamamının tutuklandığını söyledi.

Konuşmasında, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" diyen Rus lider, saldırı emrini verenlerin bulunacağı ve cezalandırılacağı vurgulandı.

Ulusa seslenen Putin, "Düşmanlarımız bizi bölmeyi başaramayacak" ifadelerini kullandı. Ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını söyleyen Putin, 24 Mart gününde ülke genelinde yas ilan etti.

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Haberler.com / Ayça Elal - Dünya

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