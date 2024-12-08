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Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

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Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

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Suriye'de silahlı muhalif grupların 61 yıllık Baas rejimine son vermesinin ardından Rusya'dan beklenen açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında "Esad, cumhurbaşkanlığı görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi" ifadelerine yer verildi.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar birçok kenti hiçbir çatışmaya girmeden ele geçirdi.

ESAD ÜLKEDEN KAÇTI

Dün gece saatlerinde başkent Şam'ın kontrolünü de ele geçiren muhaliflerin son hamlesi ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasına neden oldu.

RUSYA'DA BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Esad'ın nerede olduğu henüz netleşmezken, savaşın başlamasından beri destek mesajları veren ancak cephede herhangi bir katkısı olmadığı gözlenen Rusya'dan beklenen açıklama geldi.

"İKTİDARI BARIŞÇIL YOLLARDAN DEVRETME TALİMATI VERDİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Esad, cumhurbaşkanlığı görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı
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Avrupa'nın diline düştü
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Suriye'de Esad dönemi sona erdi
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Adam kazandı beyler dağılın hakan fidan çizdi oynadı kazandi

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

güle güle geç kalınmış bir karar

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Arkasına bakmadan kaçtı demiyor da

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Türkiye, Amerika ve İsrail kazandı. Ortadoğu kaybetti. Hükümetimiz yönünden de görev tamamlandı.

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Haber YorumlarıNami DAĞTAŞ:

Talimatı verdimi vermek zorunda kaldımı

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Haber YorumlarıCumali Keleş:

sıradaki senaryo 1 ocakta terör saldırısı ve Trump başkan olduktan sonra orta doğu 3. dünya savaşı alanına dönecek Final yaklaşıyor

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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Akpliler sanki kendi başarısı gibi bir algı peşinde. Oysaki süreç kendini yönetti. Akp sadece nas ile ülkeyi maf etti.

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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

MURAT ÇELİĞİN ANNESİYLE BACISI DA SURİYE GİTSİN MUHALİFLERE DESTEĞE TABİ MADDİ DEĞİL MANEVİ VE FİZİKSEL DESTEK.

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Haber YorumlarıHALİS ER:

Ölmek üzere olan bir köpeğin kuyruğu dik tutma hevesi

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Haber YorumlarıJokerAllame:

sal buraya sal Rusya

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