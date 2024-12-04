Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız
27 Kasım Cuma günü itibarıyla Suriye'de Beşar Esad'a rejimine karşı savaş başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından önceki gün Tel Rıfat'ı tamamen ele geçirdi. Muhaliflerin bölgedeki ilerleyişi devam ederken Rusya'daki konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Moskova'nın Suriye yönetimine olan desteğini yineleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya, Türkiye ve İran'ın gelişmeler konusunda yakın temas halinde olduğunu duyurdu.
Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından önceki akşam Tel Rıfat'ı da tamamen ele geçirdi.
HAMA'DA 16 BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ
Ülkenin en büyük kenti Hama'nın da 16 bölgesinde kontrolü sağlayan muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi devam ederken Rusya'da bölgede yaşananlarla ilgili yeni bir açıklama geldi.
ZAHAROVA'DAN AÇIKLAMA VAR
Suriye'ye yönelik destek mesajını yineleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nun açıklamasında dikkat çeken bir Türkiye detayı da yer aldı.
ÇARPICI TÜRKİYE DETAYI
Zaharova ayrıca Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki gelişmeler konusunda 'yakın temas halinde' olduğunu açıkladı. Rus Sözcü, "Üç garantör ülkenin dışişleri bakanları - Rusya, İran ve Türkiye - birbirleriyle yakın temas halindeler" dedi.