4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu
Özel, ismini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

Rusya'dan Avrupa'ya açık tehdit: Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği feci sonuçlara yol açabilir

Rusya'dan Avrupa'ya açık tehdit: Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği feci sonuçlara yol açabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu güvenliğimiz için ciddi tehdit oluşturuyor. Bu tüm Avrupa için feci sonuçlara yol açabilir" dedi. Zaharova, Ukrayna krizinin çözümü için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi

"ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Zaharova, "Bu nedenle tamamen ortadan kaldırılmadan, meselenin uzun vadeli çözümü mümkün değil. Aksi taktirde çatışmalar yeniden başlayabilir. Bu bizim için kabul edilemez." diye konuştu. Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yaklaşımı dikkate aldığını belirterek, "Sonucun ne olacağını zaman gösterecek. Ukrayna krizi ve uluslararası meseleler dahil ikili ilişkilerde biriken çok sayıda sorun var. Trump yönetiminin bu sorunları istişare etmeye hazır olduğunu görüyoruz." dedi.

"AVRUPA İÇİN FECİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"

Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği bizim için kabul edilemez. Bu güvenliğimiz için ciddi tehdit oluşturuyor. Bu tüm Avrupa için feci sonuçlara yol açabilir. Bununla birlikte, Kiev'in şu anda NATO'ya kabul edilmesinden vazgeçmek yeterli değil." ifadelerini kullandı. Zaharova, Ukrayna'nın anayasa gereği tarafsız olması, herhangi bir ittifaka katılmaması ve nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurguladı.

Rusya'dan Avrupa'ya açık tehdit: Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği feci sonuçlara yol açabilir

"BRÜKSEL, MESELENİN ASKERİ ÇÖZÜMÜNE ODAKLI KALIYOR"

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasını istemediğini savunan Zaharova, " Rusya'ya karşı olan Avrupalı seçkinler, zincirden kopmuş gibi istişarelerde Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik muhtemel çerçeveyi reddediyor, nefret ve öfke dolu hareket ediyorlar. Anlaşılan Brüksel, meselenin askeri çözümüne odaklı kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPALI ÜLKELERİN KİEV'E DESTEK VERMESİ SONUÇSUZ KALMAYACAK"

Sözcü Zaharova, Avrupalı ülkelerin Kiev'e destek vermesinin sonuçsuz kalmayacağını vurguladı. Batılı ülkelerin de Rusya ve ABD arasındaki müzakereleri olumsuz karşıladığına işaret eden Zaharova, "Batı'nın Rus-Amerikan temaslarına gergin, hatta panik halde tepki verdiğini görüyoruz." ifadesini kullandı. Çin ve diğer ülkelerin, Ukrayna'daki durumun çözümüne ilişkin şu ana kadar yaptıkları tekliflere değer verdiklerini belirten Zaharova, bunun "sorumluluk" göstergesi olduğunu dile getirdi.

Rusya'dan Avrupa'ya açık tehdit: Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği feci sonuçlara yol açabilir

ZELENSKİY DE TÜRKİYE'DE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere eşi Olena Zelenska ile birlikte Ankara'ya geldi. Anıtkabir'i ziyaret eden Zelenskiy, Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak.

"PUTİN, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Öte yandan görüşme sürerken Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'in gerekirse Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Peskov açıklamasında "Putin, gerekirse Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu ancak Zelenski'nin meşruiyetinin sorgulanabilir olduğu gerçeği göz önüne alındığında, sağlanabilecek anlaşmaların hukuk açısından geçerliliğinin sorgulanacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, ABD ve Rus heyetlerinin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta görüşmeye başladıklarına dikkati çekerek, "Şimdilik bu konuda anlayış yok. Bugünkü müzakerelerin sonucunda bir şeyler çıkabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
img

Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
img

Hüseyin Öztel: Hava tahminlerinde yeni bir çağ açılmak üzere
img

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.