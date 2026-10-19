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Muhtarlar Günü'nde acı ölüm! 3 dönemdir görev yapan Odunpazarı muhtarı Erol Erdal Gürdoğan kalp krizine yenik düştü

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Muhtarlar Günü'nde acı ölüm! 3 dönemdir görev yapan Odunpazarı muhtarı Erol Erdal Gürdoğan kalp krizine yenik düştü
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Orta Mahalle'de 3 dönemdir muhtarlık yapan ve aynı zamanda Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı olan Erol Erdal Gürdoğan (69), Muhtarlar Günü'nde evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gürdoğan kurtarılamadı. Gürdoğan'ın ölümü kentte büyük üzüntü yarattı.

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde mahalle muhtarı Erol Erdal Gürdoğan (69), Muhtarlar Günü'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

EVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Odunpazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle'de 3 dönemdir muhtarlık yapan Erol Erdal Gürdoğan, evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gürdoğan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gürdoğan, kurtarılamadı.

MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANIYDI

Aynı zamanda Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı olan Gürdoğan'ın ölümü, kentte büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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