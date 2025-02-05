Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Netahyahu mesajı net bir şekilde verdi! İsrail, Gazze'de katliama kaldığı yerden devam edecek

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Mesajı verdi, katliama devam edecek
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
Bakan Fidan: Erdoğan-Şara zirvesinde YPG'nin nasıl çözüleceği ele alındı

Ankara'daki 3,5 saatlik zirveye damga vuran başlık

Rus ruleti şakası, genç annenin hayatına mal oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın kuzeyinde bir ev partisinde yaşanan talihsiz olay, toplumda büyük üzüntüye neden oldu. Ev sahibi, misafirlerine yeni aldığı tüfeği gösterdi ve alkollü olan grup silahla şakalaşmaya başladı. Ancak şaka kısa sürede trajediye dönüştü.

Rusya'nın kuzeyinde yaşanan olay, toplumda derin üzüntüye neden oldu. İki çocuğu olan 32 yaşındaki Anastasia Barbakar, bir ev partisinde yaşanan talihsiz olay sonucu hayatını kaybetti.

25 Ocak akşamı düzenlenen ev partisinde, ev sahibi Vladislav (34) misafirlerine yeni aldığı tüfeği gösterdi. Alkollü olan grup silahla şakalaşmaya başladı. Ancak şaka kısa sürede trajediye dönüştü. Anastasia, silahın boş olduğunu düşünerek namluyu alnına dayadı ve arkadaşından tetiği çekmesini istedi. Vladislav da silahın boş olduğuna inanarak tetiği çekti.

Ağır yaralanan anne hemen Koryazhma şehrindeki hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen, Anastasia 30 Ocak'ta yaşamını yitirdi. İki günlük yaşam mücadelesinde hiç bilincini kazanamadı.

Eşini kaybeden Alexey Barbakar, gözyaşları içinde şunları söyledi: "Nastya muhteşem bir insandı. İki kızımızın harika annesiydi. Her zaman neşeli, pozitif ve sevgi doluydu. Herkesin sevdiği, sosyal bir insandı. Onun hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim."

Polis önce Vladislav'ı dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekten gözaltına aldı. Ancak savcılık, suçlamanın taksirle adam öldürmeye dönüştürüleceğini açıkladı.

Uzmanlar, havalı tüfeklerin oyuncak sanılmaması gerektiğini vurguluyor. Bu silahlar, yakın mesafeden .44 Magnum tabanca kadar etkili olabiliyor. Özellikle alkollü ortamlarda silahlarla şaka yapılmaması konusunda uyarılar yapılıyor.

Bu acı olay, silahlarla şaka yapmanın ve alkollü ortamlarda kontrolsüz davranışların ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rus ruleti şakası, genç annenin hayatın a mal oldu

Rus ruleti şakası, genç annenin hayatın a mal oldu

Rus ruleti şakası, genç annenin hayatın a mal oldu

Rus ruleti şakası, genç annenin hayatına mal oldu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Trans oğlunu yıllar sonra ilk defa gören baba kahroldu
img

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
img

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSuat Görgülü:

içki tüm kötülüklerin sebebidir…

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Otel yangınında 8 yakınını kaybeden AK Partili Güler ilk kez konuştu

Otel yangınında 8 yakınını kaybeden AK Partili Güler ilk kez konuştu
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihe geçen an

Türk futbol tarihine geçen an
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
Hamas'tan 'Gazze'yi devralacağız' diyen Trump'a jet yanıt

Trump'ın "Gazze" tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.