Rus ruleti şakası, genç annenin hayatına mal oldu

Rusya'nın kuzeyinde yaşanan olay, toplumda derin üzüntüye neden oldu. İki çocuğu olan 32 yaşındaki Anastasia Barbakar, bir ev partisinde yaşanan talihsiz olay sonucu hayatını kaybetti.

25 Ocak akşamı düzenlenen ev partisinde, ev sahibi Vladislav (34) misafirlerine yeni aldığı tüfeği gösterdi. Alkollü olan grup silahla şakalaşmaya başladı. Ancak şaka kısa sürede trajediye dönüştü. Anastasia, silahın boş olduğunu düşünerek namluyu alnına dayadı ve arkadaşından tetiği çekmesini istedi. Vladislav da silahın boş olduğuna inanarak tetiği çekti.

Ağır yaralanan anne hemen Koryazhma şehrindeki hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen, Anastasia 30 Ocak'ta yaşamını yitirdi. İki günlük yaşam mücadelesinde hiç bilincini kazanamadı.

Eşini kaybeden Alexey Barbakar, gözyaşları içinde şunları söyledi: "Nastya muhteşem bir insandı. İki kızımızın harika annesiydi. Her zaman neşeli, pozitif ve sevgi doluydu. Herkesin sevdiği, sosyal bir insandı. Onun hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim."

Polis önce Vladislav'ı dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekten gözaltına aldı. Ancak savcılık, suçlamanın taksirle adam öldürmeye dönüştürüleceğini açıkladı.

Uzmanlar, havalı tüfeklerin oyuncak sanılmaması gerektiğini vurguluyor. Bu silahlar, yakın mesafeden .44 Magnum tabanca kadar etkili olabiliyor. Özellikle alkollü ortamlarda silahlarla şaka yapılmaması konusunda uyarılar yapılıyor.

Bu acı olay, silahlarla şaka yapmanın ve alkollü ortamlarda kontrolsüz davranışların ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.