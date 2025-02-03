Rus ordusu zorda! Koltuk değnekli askerleri cepheye göndermeye başladılar

Rus komutanlar Ukrayna'yla savaşa devam etmesi yaralı askerlerini iyileşmeden cepheye sürüyor. Bazı askerler siperlere koltuk değnekleriyle dönüyor. İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporuna göre; 20. Mekanize Silahlı Kuvvetler Kolordusu'nda tamamıyla yaralı ve sakat askerlerden oluşan bir taarruz birliği kurulduğu belirtiliyor.

SAĞLIK SİSTEMİNİ HAFİFLETMEK İÇİN Mİ YAPILIYOR?

İngiliz istihbaratı, bu uygulamanın sebebi olarak "aşırı yük binen Rus askeri sağlık sistemini hafifletmek amacıyla" yapıldığını söylüyor. Aynı zamanda, yaralı askerlerin aktif görevlere dahil edilerek mevcut birliklerin desteklenmesine olanak tanındığı ifade ediliyor. Ancak istihbarat raporuna göre; tedavileri tamamlanmadan cepheye dönen askerler, görevden erken geri çağrılıyor. Ancak "geri çağrılma" süresinin ne kadar erken olduğu bilinmiyor.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE TAARRUZ

Ocak ayında, Ukrayna'ya ait Telegram kanallarında, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk yakınlarında açık arazide koltuk değnekleriyle yürüyen iki Rus askerini gösteren bir video yayımlanmıştı. Bu askerlerin sonradan İHA saldırısı sonucu öldürülmesi, tartışmalara yol açtı.