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Rubio, İran'ı örgütleri desteklemekle suçladı; ABD'nin Riyad'a taahhüdü sürecek

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Rubio, İran'ı örgütleri desteklemekle suçladı; ABD'nin Riyad'a taahhüdü sürecek
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Orta Doğu'da altyapı ve sivilleri hedef alan örgütleri desteklediğini söyledi. Rubio, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını 'çok rahatsız edici' buldu ve ABD'nin Riyad'a savunma taahhütlerini sürdüreceğini bildirdi.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İran sistemi, İran rejimi, Orta Doğu'da altyapıyı, enerji altyapısını ve sivilleri hedef alan örgütleri aktif olarak destekliyor" dedi ve Washington'un Riyad'a yönelik savunma taahhütlerini yerine getirmeye devam edeceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ile ülkedeki savaşın "çok rahatsız edici" olduğunu söyledi. İran'ı ve bölgedeki desteklediği silahlı grupları eleştiren Rubio, Yemen ve Irak'tan Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara dikkati çekti. Rubio, "İran sistemi, İran rejimi, Orta Doğu'da altyapıyı, enerji altyapısını ve sivilleri hedef alan örgütleri aktif olarak destekliyor" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ı ABD'nin "stratejik bir savunma ortağı" olarak nitelendiren Rubio, Washington'un Riyad'a yönelik taahhütlerini yerine getirmeye devam edeceğini belirtti. Rubio, "ABD onlara taahhütlerde bulundu. Bu taahhütlere uyacağız. Şu anda da bu taahhütlere uyuyoruz" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen'deki Husilere karşı olası bir askeri harekat konusunda "birçok seçeneğin" bulunduğunu ifade ettiğini aktaran Rubio, Washington'un Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik yükümlülüklerini sürdüreceği mesajını verdi.

Kaynak: ANKA
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