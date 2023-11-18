Romanlarla ilgili sözleri nedeniyle ırkçılıkla eleştirilen Belçikalı Sosyalist lider istifa etti

Yusuf Özkan | Lahey

Belçika’da hükümet ortağı Flaman Sosyalist Parti (Vooruit) lideri Conner Rousseau, Roman toplumuna yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından, seçimlere 7 ay kala görevinden istifa etti.

Belçika’da “sosyalistlerin umudu” olarak görülen ve 2019 yılında 26 yaşındayken parti liderliğine seçilen Conner Rousseau’yu istifaya götüren süreç Eylül ayında başladı.

Rousseau, 1 Eylül gecesi memleketi Sint-Niklaas'ta polis memurlarının bulunduğu bir barda, kentteki Roman topluluğunu hedef alan açıklamalar yaptı.

Belçika medyasına sızdırılan polis tutanağına göre sosyalist lider Romanlar için “esmer pislikler” ifadesini kullandı, “Bu Çingeneler her gün şilteleri veya çaydanlıkları ile burada duruyorlar. Gidin onlara vurun. Bu adamlara hiçbir şey yapamıyorsunuz" dedi.

Sözlerinin medyaya yansımasının ardından Conner Rousseau yoğun eleştirilere uğradı.

Belçika’da Romanlar’ın çıkarlarını savunan Kham adlı örgüt, sosyalist lider hakkında suç duyurusunda bulundu.

Doğu Flaman Savcılığı, medyaya yansıyan ırkçı açıklamaları nedeniyle Rousseau hakkında soruşturma başlattı.

Kelime etkisi terapisi, toplama kampı ziyareti ve arabuluculuk

Sorgu hakimi, bu hafta içinde Rousseau'nun “kelimelerin ve dil kullanımının etkisi konusunda terapi görmesine” karar verdi.

Ayrıca Rousseau’ya, 2. Dünya Savaşı sırasında Belçikalı Yahudiler, Romanlar ve Sintiler için toplama kampı olarak kullanılan Dossin Kışlası'nı ziyaret etme zorunluluğu getirildi.

Adli makamlar, sosyalist liderin Roman toplumuyla arabuluculuk sürecine girmesi gerektiğini belirterek, bu sürecin olumlu sonuçlanması durumunda, hakkındaki davanın düşürüleceğini bildirdi.

Romanlar hakkındaki sözlerini “sarhoş zırvalaması” olarak değerlendiren Conner Rousseau, özür diledi.

Sosyalist lider, mahallesinde Romanların uzun süredir yarattığı rahatsızlığa duyduğu tepkiyi "gerçekten yanlış bir şekilde" ifade ettiğini söyledi.

Hakkındaki yasal süreçle ilgili olarak, "Hatamı kabul ediyorum ve tedbirleri dikkatle uygulayacağım" diyen Rousseau, Roman toplumuyla arabuluculuğa devam edeceğini vurguladı.

Roman hakları örgütü Kham, arabuluculuk sürecine olumlu yaklaşırken, “Savcılık, Conner Rousseau'nun suç işlediğine inanıyor. Bu bizim için çok önemli” açıklamasını yaptı.

Siyasetçilerden tepkiler

Ancak hem kendi partisinden hem diğer siyasi rakiplerinden sosyalist lidere yönelik tepkiler artmaya devam etti.

Sosyalist Parti’nin bazı yöneticileri ve gençlik örgütü, “ırkçı ifadelerin, sosyalist ilkelerle bağdaşmadığını” açıkladı.

Fransızca konuşulan Valon bölgesi Sosyalist Partisi, Rousseau’nun sözlerini, “iğrenç ve kabul edilemez" diye değerlendirdi.

Flaman Yeşil Sol Parti (Groen) lideri Nadia Naji, “müttefikimiz” dediği Rousseau’nun sözlerinin kendisine sarstığını söyledi.

Flaman milliyetçisi Yeni Flaman İttifakı (N-VA), Rousseau’nun sözlerinin "sarhoş sözleri olarak hafife alınamayacağını” bildirdi.

Aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi (Vlaams Belang) Genel Başkanı Tom Van Grieken de, ırkçı açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı lider "Ben ifade özgürlüğünden yanayım ama ten rengine dayalı şiddeti savunmak eşiği aşıyor" dedi.

Partisi devam etmesini istemişti

Cuma günü olağanüstü toplanan Parti yönetimi, yoğun eleştirilere rağmen Conner Rousseau’nun genel başkanlık görevine devam etmesinden yana tavır aldı.

Ancak Rousseau Cuma akşamı bir basın toplantısı düzenleyerek, “derhal görevden ayrılma kararı aldığını” açıkladı.

Belçika’daki genel seçimlere 7 ay kala istifa eden Rousseau, şunları söyledi:

“Siyasete inanan gençlerin hala olduğunu göstermek için siyasete girmek istedim. Fakat özel hayatıma yönelik yapılan cadı avı ve utandığım ciddi bir hatanın ardından durum değişti.

“Bu konu artık Vooruit'in ne için savaştığıyla ilgili değil, daha çok benimle ilgili. Artık Artık mesele insanların cüzdanları ve aşırı sağla mücadele değil. Bu benim için çok fazla.

“Şahsım zorlukların önüne geçmemeli. Bu yüzden mücadelenin bensiz devam etmesine karar verdim.”

Rousseau’nun istifası, birçok siyasi parti tarafından “cesur bir karar” olarak değerlendirildi.

Flaman Sosyalist Partisi, Rousseau’nun yerine kimin genel başkan olacağını bugün açıklayacak.

Sosyalist Parti yaklaşık yüzde 20 oy oranıyla Belçika’nın üçüncü büyük partisi konumunda.