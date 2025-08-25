'Roman kralı' Frank Thompson altın tabutla gömüldü

İngiltere'de ailesi ve Roman topluluğu tarafından "kral" olarak bilinen Frank Thompson, göğüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi, Thompson için Roman geleneklerine uygun görkemli bir tören hazırladı.

ALTIN TABUT YAPTIRILDI

Thompson'un cenazesi için som altından tabut yaptırıldı. Altı haneli maliyetinin yurtdışından karşılandığı belirtilen tabutun gelişinin haftalar sürdüğü aktarıldı. Tabut, lüks bir araçla İngiltere'nin farklı bölgelerindeki aile ve dost mezarlıklarına götürüldü. Bu yolculuk 6 gün sürdü.

"ONA EN İYİ TABUTU YAPMAK İSTEDİK"

Cenazenin son durağı Güney Londra'daki bir mezarlık oldu. Burada Thompson için yapımı bir yıl sürecek devasa bir mermer mezar inşa edileceği bildirildi. Aile dostlarından biri, "O çok büyük bir ailenin reisiydi, ailenin kralıydı; herkes ona hayranlık duyuyordu. Ona en iyi tabutu yapmak istedik" diye konuştu.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Ailesi tarafından "kral" olarak anılsa da Thompson'ın sicili kabarıktı. 2011 yılında üç suç ortağıyla birlikte yaşlıları yollarını ve kaldırımlarını yapma vaadiyle dolandırarak 1,3 milyon sterlin elde ettiği ortaya çıkmıştı.

Çete, yaşlıları fahiş ücretler ödemeye zorlamış, sistematik dolandırıcılık suçlamasıyla toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Thompson ve suç ortaklarının yakalanması ise YouTube'a yüklenen bir videoyla olmuştu. Görüntülerde, çete üyeleri yalnızca 98 peni değerindeki bir süt kutusunu garaj yolu sızdırmazlık maddesi olarak kullanıp bir emekliyi 800 sterlin dolandırdıklarını övünerek anlatıyordu.