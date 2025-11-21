Haberler

Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim

Güncelleme:
Van'da geçen yıl göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken Sedat Peker de olaya dahil oldu. Peker'in avukatı Ersan Barkın davayı üstlenebileceğini duyurmasının ardından Sedat Peker, "Türkiye kamuoyuna şunu açıkça söylemek isterim: Rojin kardeşimizin cinayetini aydınlatacak bilgi, belge ve delili kim sağlarsa kendisine 25 milyon lira tarafımdan hediye olarak verilecektir." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de yurttan çıktıktan sonra kaybolmuş ve cansız bedeni 15 Ekim'de İpekyolu ilçesindeki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Olayın cinayet mi, intihar mı olduğu tartışmaları devam ederken, olayın sırrının çözülmesi amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Sır perdesi aralanmaya çalışılan olayda, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin raporu, genç kızın vücudunda kimliği belirsiz iki erkeğe ait DNA bulunduğunu ortaya koymuştu.

SÜRPRİZ TANIK ÇIKTI

Raporun basına yansımasının ardından, Manisa'da yaşayan bir vatandaşın savcılığa verdiği ifade soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı. Sürpriz tanık, Rojin'in kaybolduğu 27 Eylül akşamı misafirhaneye dönerken yolda Rojin'i gördüğünü düşündüğünü söyledi. Sürpriz tanık, "Bir erkek, Rojin'e benzettiğim kızın kolundan tuttu. 'Yürü gidiyoruz' dedi. Kız da 'Babamın haberi var mı?' diye sordu. 'Var' yanıtını verdi" dedi.

İLK AÇIKLAMA PEKER'İN AVUKATINDAN GELMİŞTİ

Soruşturmada bunlar yaşanırken Dubai'de yaşayan ve hakkında Türkiye'de "organize suç örgütü lideri" olmaktan tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Rojin Kabaiş davasının avukatlığını da üstleneceğini söylemişti. Barkın, "Sayın Sedat Peker de Rojin'in dosyasının sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi. Sanırım kendisi bu desteği önümüzdeki günlerde farklı bir anlam yükleyerek açıklayacak"demişti.

SEDAT PEKER: ROJİN KABAİŞ'LE İLGİLİ BİLGİ VERENE 25 MİLYON VERECEĞİM

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Sedat Peker, Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak bilgi, belge ve delil sunana 25 milyon vereceğini söyledi.

Peker, "Rojin'in babasına ulaşması için avukatım Ersan Barkın'a ricada bulundum. Rojin kardeşimizin cinayetinin aydınlatılabilmesi için ailenin yanında olduğumuzu, elimden bir şeyler gelirse katkı sağlamak istediğimi söyledim. Sağolsunlar olur verdiler. Zaten ikinci adli tıp raporu çıktıktan sonra şüpheye yer bırakılmayacak şekilde Rojin kardeşimizin birden fazla insan tarafından tecavüze uğrayıp katledildiği anlaşıldı. Baba Nizamettin Bey en başından itibaren bu olayı bilenlerin üniversiteden ya da çalıştıkları işten atılma korkusuyla, başlarına bir şey gelir endişesiyle konuşamadıklarını söylüyordu. Saygı abi sizinle yapmış olduğum bu röportaj vasıtasıyla Türkiye kamuoyuna şunu açıkça söylemek isterim: Rojin kardeşimizin cinayetini aydınlatacak bilgi, belge ve delili kim sağlarsa kendisine 25 milyon lira tarafımdan hediye olarak verilecektir. Öğrencilerse üniversiteden atılmayı sorun etmesinler. Bu parayla dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyabilirler. Çalıştıkları yerden (üniversite) atılacaklarını düşünüyorlarsa, bu parayla kendilerine yeni bir düzen rahatlıkla kurabilirler. Canlarına bir zeval geleceğini düşünüyorlarsa onlara şunu söylemek isterim: Türk polisi, jandarması onları mutlaka korur. Ancak bunun ötesinde bu ülkenin namuslu her ferdi gibi ben de bu bilgiyi verenleri korumak için sahip olduğum tüm imkanları seferber ederim." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
500

