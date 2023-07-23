Rodos yangını büyüyor! Rüzgarla birlikte alevlerin yayıldığı alan uydudan bile görülüyor

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda günlerdir süren yangın büyük korkuya neden oldu. Adadaki turistler kısmen tahliye edilirken uydudan çekilen görüntüler ise yangının rüzgarın etkisiyle nasıl yayıldığını gözler önüne seriyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina çevresinde ve Rodos Adası'nda devam eden orman yangınları nedeniyle en az 2 bin kişi tahliye edildi. Halen kurtarılmayı bekleyen yüzlerce insanın bulunduğu adada rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Bu korkunç detay uydudan çekilen görüntülerde de net bir şekilde yer aldı.

TAHLİYELER DENİZ YOLUYLA YAPILIYOR

Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin başkenti Atina'da ve Rodos Adası'nda 5 gündür devam eden yangınlar büyüyor. Yangın nedeniyle Rodos Adası'ndaki köylerde ve sahillerde bulunan binlerce kişi tahliye edilirken gökyüzü dumanlarla kaplandı. Yunanistan Sahil Güvenliği Sözcüsü Nikos Alexiou yaptığı açıklamada, Rodos Adası'nın güneydoğu kesiminde bulunan Kiotari ve Lardos bölgelerine yakın plajlardan aralarında turistlerin de bulunduğu en az 2 bin kişinin teknelerle tahliye edildiklerini duyurdu.

YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Taraslias de yangınların büyüdüğünü belirterek, "Dün gece Laerma köyünün çevresine yangın bariyerleri kurmuştuk, ancak bu sabah rüzgarın 180 derecelik değişimi yangının daha büyümesine yardımcı oldu ve yangınlar bir turizm bölgesine ulaştı" dedi. Taraslias, tahliye edilenlerin kapalı bir stadyuma ve adadaki otellere gönderildiğini ifade etti.

HAVA SICAKLIĞI 45 DERECEYİ BULACAK

Meteorologlar Rodos Adası da dahil olmak üzere Yunanistan'daki birçok şehirde sıcaklıkların 45 dereceye ulaşmasını beklediklerini açıklayarak halkı orman yangınları konusunda uyardı. Yunanistan'daki sıcaklıkların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.