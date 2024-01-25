Üye Girişi
Haberler
BBC

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satışını onaylamaları için Kongre üyelerine mektup gönderdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Türkiye'nin F-16 ve modernizasyon kitleri için ABD'ye başvurusu, Kongre gündemine alınmamıştı. Ancak Reuters ajansı, Biden'ın mektup göndererek satışın harekete geçirilmesini istediğini bildirdi. Kongre'deki tablo ise Demokrat Parti'nin Senato'da çoğunluğa sahip olmasıyla değişti.

Reuters ajansı, ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’ye F-16 satışını onaylamaları için Kongre üyelerine mektup gönderdiğini yazdı.

Türkiye Ekim 2021’de 40 adet F-16 ve mevcut uçaklar için de 79 modernizasyon kiti alımı için ABD’ye başvurmuş fakat ABD ile ikili ilişkilerdeki sorunlar nedeniyle bu satış Kongre gündemine alınmamıştı.

Sonraki yıl Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılım başvurularının Türkiye tarafından bloke edilmesiyle iki konu karşılıklı bir pazarlık haline gelmişti.

Türkiye’nin geçen yıl Finlandiya’nın üyeliğini onaylamasıyla birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı da modernizasyon kiti satışına yeşil ışık yakarak konuyu Kongre’ye iletmişti.

Reuters, mektuptan haberdar olan dört kaynağa dayandırdığı haberinde, Lockheed Martin şirketinin ürettiği uçakların ve modernizasyon kitlerinin yaklaşık 20 milyar dolar karşılığında satışı için Kongre üyelerinin harekete geçmeye çağırdığını aktardı.

Kaynaklar mektubun Çarşamba günü gönderildiğini belirtti.

Aynı gün ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’yi, İsveç’in NATO üyelik sürecini hızla tamamlamaya davet etti.

Dün TBMM’de onaylanan üyeliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Reuters’a göre ABD’deki resmi sürecin bundan sonra başlaması bekleniyor.

Kongre'de nasıl bir tablo var?

ABD’nin ülke dışına silah satışları için Kongre’nin iki kanadını oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi’nin onayı gerekiyor.

ABD Başkanı Biden’ın Demokrat Partisi, 100 sandalyeli Senato’da bir sandalyelik çoğunluğa sahip.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde de Cumhuriyetçi Parti’nin iki sandalyelik bir çoğunluğu bulunuyor.

Eylül ayında ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi başkanlığını Robert Menendez'den devralan kıdemli Demokrat Senatör Ben Cardin, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili “Bu sadece tek bir konuyu değiş birçok konuyu içeriyor” demişti.

Türk hükümeti, F-16 satışına karşı çıkan Menendez’in yerine Cardin’in gelmesini olumlu bir adım olarak görmüştü.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyelerinden Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch de Amerika'nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Türkiye sorumlu bir NATO müttefiki gibi davranmaya karar verir ve geçen yıl yapmış olması gerekeni yaparsa F-16 yolunun açık olmasını bekliyorum” demişti.

2022’de Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye F-16 satışını zorlaştıran bir yasa değişikliği önergesini .

BBC

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Savunma Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Kar Kardeşliği HD FULL izleme linki! Kar Kardeşliği tek parça altyazısız dublaj izle! Kar Kardeşliği hangi platform? Kar Kardeşliği gerçek hikaye mi? Kar Kardeşliği filmi nasıl bitiyor? 15 tatil 1 ay mı oldu 2024? Selahattin Baki kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selahattin Baki'nin hayatı ve biyografisi nedir? 25 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Gemileri Yakarım şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisinde söylenen şarkılar! 25 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 25 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 25 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title