İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları, İsrail'in Ramazan ayında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya erişimini kısıtlamasını sert bir dille kınadı. Sekiz ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, kutsal mekânların statüsünün korunması ve ibadet özgürlüğünün engellenmemesi çağrısında bulunuldu.

  • Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına karşı ortak açıklama yayımladı.
  • Sekiz ülke İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamalarını uluslararası hukuk ve tarihi statükoya aykırı buldu.
  • Bakanlar uluslararası toplumu kutsal mekânların statüsünü korumaya ve ibadet özgürlüğünü güvence altına almaya çağırdı.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları, İsrail'in Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına karşı ortak bir açıklama yayımladı. Bakanlar, özellikle Ramazan ayında Müslümanların ibadet hakkını kısıtlayan uygulamaların kabul edilemez olduğunu belirterek İsrail'i sert şekilde kınadı.

MESCİD-İ AKSA'YA ERİŞİMİN KISITLANMASINA TEPKİ

Ortak açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa / Harem-i Şerif'e yönelik kısıtlamalarının uluslararası hukuk ve tarihi statükoya aykırı olduğu vurgulandı. Dışişleri bakanları, Ramazan ayında ibadet etmek isteyen Müslümanların kutsal mekâna girişinin engellenmesinin ciddi bir hak ihlali olduğunu ifade etti.

"PROVOKATİF UYGULAMALAR KABUL EDİLEMEZ"

Sekiz ülke, İsrail'in Mescid-i Aksa çevresinde uyguladığı güvenlik kısıtlamaları ve ibadet edenlere yönelik müdahaleleri "provokatif" olarak nitelendirdi. Açıklamada, bu tür adımların bölgede gerilimi artırdığı ve dini özgürlüklere zarar verdiği belirtildi. Ayrıca İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve Filistin toprakları üzerinde egemenlik iddiasının uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğu ifade edildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Bakanlar, uluslararası toplumu kutsal mekânların statüsünü korumaya ve ibadet özgürlüğünün güvence altına alınmasına yönelik adımlar atmaya çağırdı. Ortak açıklamada, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünün korunmasının barış ve istikrar açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

