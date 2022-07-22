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Rahibe sokak ortasında öpüşen kadınlara tepki gösterdi

Haberler.com - Miray Kaya - Dünya
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İtalya'da sokak ortasında öpüşen kadınlara müdahale eden rahibenin kadınları birbirinden ayırması olay yaratırken modeller sadece gülerek cevap verdi.

İtalya'da yaşandığı belirtilen olayda, sokakta öpüşen kadınları yaşlı bir rahibenin ayırdığı görülüyor. Tahminlere göre reklam çekimi için iki mankenin öpüştüğü bir sahne çekiliyordu. İki kadın modelin öpüştüğünü gören yaşlı rahibe ise modellerin yanlarına yaklaşıp birbirinden ayırdı.

RAHİBENİN TEPKİSİNE MODELLER GÜLDÜ

Reklam çekimine ara verilirken rahibe protestolarına devam etti ve modeller o anlarda sadece gülerek duruma tepki gösterdi.

HAC İŞARETİ YAPARAK SAYDIRDI

Rahibe, modelleri ayırdıktan sonra reklam çekiminden uzaklaşırken setteki kişilere saydırıp hac işareti yaparak olay yerinden ayrıldı.

Rahibe sokak ortasında öpüşen kadınlara tepki gösterdi

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Sosyal medya tarafından paylaşılan video kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Kimi kullanıcılar mankenlerin öpüşmesine tepki göstermezken, karşıt düşüncede olan kullanıcılar ise yaşlı rahibenin tepki göstermesini "Ablam haklı , git nerede ne yapıyorsan yap. Millet senin öpüşmeni görmek zorunda değil" sözlerle destekledi.

İşte o anlar;

Rahibe sokak ortasında öpüşen kadınlara tepki gösterdi

Rahibe sokak ortasında öpüşen kadınlara tepki gösterdi

Rahibe sokak ortasında öpüşen kadınlara tepki gösterdi

Rahibe sokak ortasında öpüşen kadınlara tepki gösterdi

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

İtalya Dünya Haberler

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