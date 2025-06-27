Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamına bulunduğu Belarus'un başkenti Minsk'te bir basın toplantısı düzenledi.

"BİR SONRAKİ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Putin, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan barış müzakerelerinin üçüncü turunun tarihinin, 2 Haziran'da Türkiye'de müzakere edilen savaş esiri değişimlerinin tamamlanmasının ardından belirleneceğini söyledi. Putin, "Genel olarak buna (bir sonraki görüşme turuna) hazırız, yer ve zamanı koordine etmemiz gerekiyor." dedi.

"ERDOĞAN'A ÇOK MİNNETTARIZ"

Putin, sözlerine şu şekilde devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan'ın bu süreci destekleme pozisyonunda kalmasını umuyorum ve kendisine bunun için çok minnettarız" dedi.

"TARAFLARIN MEMORANDUMLARI BİRBİRİNE ZIT"

Tarafların sundukları memorandumların ise birbirine zıt olduğunu belirten Putin "Üçüncü tur müzakerelerde memorandumlar tartışılacak" dedi.

"TRUMP SAYESİNDE ABD VE RUSYA YAKINLAŞTI"

Rusya lideri, ABD Başkanı Donald Trump sayesinde "Washington ve Moskova'nın yakınlaşmaya başladığını" da söyledi.