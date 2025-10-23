ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor. Son olarak ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulayacağını açıklaması dünya gündemine yerleşti.

ABD Hazine Bakanı, "Rusya'ya yaptırımlar önemli ölçüde artacak. Ya bugün borsaların kapanmasından sonra ya da yarın ilk iş Rusya'ya çok ciddi yaptırımlar uygulamaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN İLK YORUM

ABD'nin Rusya'ya yönelik ağır yaptırım kararı almasına Moskova'dan ilk yanıt geldi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Coğrafya Derneği Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesi açıklamalarda bulunan Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın iptal ettiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan zirveye değinerek, "Son telefon görüşmemizde hem toplantının kendisi hem de yeri ABD tarafından önerildi.

Elbette ben de bu öneriyi onaylayarak fikirlerimi sundum. Tabii ki görüşmemize iyi hazırlanılması gerektiğini söyledim. Benim ve ABD Başkanı'nın bu görüşmesini hafife alıp beklenen sonuçları elde etmeden görüşmeden ayrılmak hata olurdu" dedi.

Görüşmenin iptalinin Trump'ın kendi kararı olabileceğini belirten Putin, "Büyük ihtimalle Trump görüşmenin ertelenmesine karar verdi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarına da değinen Putin, "ABD'nin yeni yaptırımları, Rusya'ya baskı yapma girişimidir. Yeni yaptırımlar, Rusya ekonomisi üzerinde önemli bir etki oluşturmayacak" dedi.

"RUS TOPRAKLARINA SALDIRIRLARSA TEPKİ EZİCİ OLACAKTIR"

ABD tarafının özellikle Rus petrol şirketlerine getirdiği yaptırım kararlarını da eleştiren Putin, "Rusya'nın küresel enerji dengesine katkısı çok büyük. Küresel enerji dengesini bozmak, bunu yapmaya çalışanların çıkarına değildir. Trump ile yapılan görüşme (son telefon görüşmesi) Rusya'dan yapılan petrol sevkiyatlarının dünya fiyatları üzerindeki etkisini ilgilendiriyordu" dedi.

Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerine uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesi halinde, alacağı yanıtın çok sert olacağını belirten Putin, "Rusya'nın, Tomahawk füzeleriyle kendi topraklarına yapılacak saldırılara vereceği karşılık ciddi ve hatta şaşırtıcı olacak. Bu tırmanışı yükseltme girişimidir. Ancak bu tür silahlar Rus topraklarına saldırırsa, tepki çok ciddi, hatta ezici olacaktır. Bunu bir düşünsünler" dedi.

AB DE 19. YAPTIRIM PAKETİNİ ONAYLADI

Öte yandan ABD'nin ardından Putin'e bir kötü haber de Avrupa Birliği'nden (AB) geldi. AB, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini onayladığını açıkladı.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada, "Geriye kalan tek üye devletten, 19'uncu yaptırım paketine ilişkin itirazını geri çekeceğine ilişkin bildirimi az önce aldığımızı duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bunun ardından Konsey onayı için yazılı bir prosedür başlatılmıştır. Eğer herhangi bir itiraz alınmazsa, paket yarın sabah 08.00 itibarıyla kabul edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Geçen hafta AB ülkelerinin nihai metin üzerinde uzlaşmasının ardından yaptırım paketine onay vermeyen son ülke Slovakya olmuştu. Slovakya Başbakanı Robert Fico, yaptırım paketine onay vermeden önce Avrupa Komisyonu'ndan yüksek enerji fiyatları konusunda ve iklim hedeflerinin araç üreticileri ve ağır sanayinin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirilmesi konusunda güvence talep etmişti. Slovakyalı bir diplomat, ülkesinin taleplerinin yarın yapılacak AB liderler zirvesinin sonuç bildirgesine eklenen yeni maddeler vasıtasıyla karşılandığını açıkladı.

"PUTİN İLE BOŞA GEÇEN BİR GÖRÜŞME İSTEMİYORUM"

Önceki gün yaptığı açıklamada Trump, Putin ile görüşmesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Trump, "Henüz bir karar vermedim. Ama Putin ile boşa geçen bir görüşme istemiyorum." demişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump 16 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüş ve yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede Ukrayna kriziyle ilgili konuları ele almıştı. Trump, iki ülke arasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katıldığı bir "Üst Düzey Danışmanlar" görüşmesi olacağını, ardından da Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini açıklamıştı. Ardından Trump, Putin ile söz konusu görüşmenin "2 hafta içinde" olabileceğini belirtmişti.

17 Ekim'de ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri vermeye yeşil ışık yakmamış ve, "Bizim de Tomahawk füzelerine ihtiyacımız var. 4 yıl boyunca Ukrayna'ya çok şey gönderdik, şimdi durum farklı. Umarım ihtiyaçları olmaz. Umarım Tomahawk füzelerine gerek kalmadan savaşı bitirebiliriz. Bence buna oldukça yaklaştık" diye konuşmuştu.