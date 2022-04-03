"Putin'in canavarları" deniliyordu, işgalin faturasını ağır ödediler! Rus ordusunun en iyi askerleri toprağa verildi - Haberler

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"Putin'in canavarları" deniliyordu, işgalin faturasını ağır ödediler! Rus ordusunun en iyi askerleri toprağa verildi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Rus ordusunda Devlet Başkanı Putin'in en iyi askerleri olarak bilinen ve "Putin'in canavarları" olarak adlandırılan 331. Muhafız Paraşüt Alayı, Kiev ilerleyişinde büyük kayıp verdi. Birlikte yer alan ve Ukrayna'nın saldırıları sonucu ölen 39 asker için cenaze töreni düzenlendi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta son yaşanan gelişmeler, biraz da olsa barış umudunu artırdı. İki ülke temsilcilerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantıda önemli kararlar alındı. Heyetler, Kiev ve Çernihiv bölgelerinde askeri operasyonların azaltılması konusunda birleşirken, Kiev'e doğru ilerleyişte olan Rus ordusundan son gelen haberler, bölgedeki durumu özetledi.

Rus ordusunun geçtiğimiz haftalarda Kiev'e yönelik ilerleyişini hızlandırmasının ardından Ukrayna ordusunun da ciddi anlamda bir direniş sergilediği ve çatışmalarda çok sayıda Rus askerinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

'Putin'in canavarları' deniliyordu, işgalin faturasını ağır ödediler! Rus ordusunun en iyi askerleri toprağa verildi

Kiev'e doğru ilerleyen askerler arasında yer alan ve "Putin'in canavarları" olarak adlandırılan 331. Muhafız Paraşüt Alayı'nın da çatışmalarda büyük kayıp verdiği ortaya çıktı. 13 Mart'ta Alayın komutanı Albay Sergei Sukharev ve yardımcısı Binbaşı Sergei Krylov'ın öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca bu iki isim dahil 39 asker de hayatını kaybetti.

'Putin'in canavarları' deniliyordu, işgalin faturasını ağır ödediler! Rus ordusunun en iyi askerleri toprağa verildiSavaşta hayatını kaybeden 39 Rus asker için cenaze töreni düzenlendi

Ukrayna saldırılarında hayatını kaybeden Rus askerler için cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğuna uğurlanan askerler arasında birliğin en iyi askerleri olarak adlandırılan Teğmen Stanislav Kutelev ve Kıdemli Teğmen Lev Ovchinnikov da vardı.

'Putin'in canavarları' deniliyordu, işgalin faturasını ağır ödediler! Rus ordusunun en iyi askerleri toprağa verildiTeğmen Stanislav Kutelev

'Putin'in canavarları' deniliyordu, işgalin faturasını ağır ödediler! Rus ordusunun en iyi askerleri toprağa verildiKıdemli Teğmen Lev Ovchinnikov

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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