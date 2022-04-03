'Putin'in canavarları' deniliyordu, işgalin faturasını ağır ödediler! Rus ordusunun en iyi askerleri toprağa verildi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta son yaşanan gelişmeler, biraz da olsa barış umudunu artırdı. İki ülke temsilcilerinin İstanbul'da bir araya geldiği toplantıda önemli kararlar alındı. Heyetler, Kiev ve Çernihiv bölgelerinde askeri operasyonların azaltılması konusunda birleşirken, Kiev'e doğru ilerleyişte olan Rus ordusundan son gelen haberler, bölgedeki durumu özetledi.

UKRAYNA TARAFI SIKI DİRENDİ

Rus ordusunun geçtiğimiz haftalarda Kiev'e yönelik ilerleyişini hızlandırmasının ardından Ukrayna ordusunun da ciddi anlamda bir direniş sergilediği ve çatışmalarda çok sayıda Rus askerinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

"PUTİN'İN CANAVARLARI" OLARAK BİLİNİYORLAR

Kiev'e doğru ilerleyen askerler arasında yer alan ve "Putin'in canavarları" olarak adlandırılan 331. Muhafız Paraşüt Alayı'nın da çatışmalarda büyük kayıp verdiği ortaya çıktı. 13 Mart'ta Alayın komutanı Albay Sergei Sukharev ve yardımcısı Binbaşı Sergei Krylov'ın öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca bu iki isim dahil 39 asker de hayatını kaybetti.

Savaşta hayatını kaybeden 39 Rus asker için cenaze töreni düzenlendi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ukrayna saldırılarında hayatını kaybeden Rus askerler için cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğuna uğurlanan askerler arasında birliğin en iyi askerleri olarak adlandırılan Teğmen Stanislav Kutelev ve Kıdemli Teğmen Lev Ovchinnikov da vardı.

Teğmen Stanislav Kutelev

Kıdemli Teğmen Lev Ovchinnikov