Putin'i küplere bindirecek haber! Finlandiya'dan sonra İsveç de NATO üyeliği için harekete geçti
- Güncelleme:
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 49 gün geride kalırken, kuzeydeki NATO hareketliliği ise devam ediyor. Finlandiya'nın NATO üyeliğinin yaz aylarında gerçekleşebileceği iddia edilirken, gündemdeki bir başka ülke İsveç'te Başbakan Magdalena Andersson'un da Haziran ayında NATO'ya katılmak için harekete geçtiği öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Finlandiya'nın üyelik konusunun gündeme gelmesi sonrasında Rus birlikleri ülke sınırına askeri yığınak yapmaya başlamıştı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 49'uncu gününde. Bölgedeki tansiyon her geçen gün daha da yükselirken, kuzey ülkelerindeki tedirginlik de artıyor. Soğuk Savaş yıllarının iki kutuplu dünyası adeta yeniden oluşurken, bölgede NATO'ya üye olma tartışmaları yüksek sesle dile getiriliyor.
Geçtiğimiz günlerde İngiliz The Times'ın Finlandiya için ortaya attığı "yaz aylarında üyelik" iddiasını, bu sefer de İsveç için SvD gazetesi gündeme getirdi. Gazeteye açıklamalarda bulunan hükümete yakın kaynaklar, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un konuyla ilgili resmen harekete geçtiğini öne sürdü.
Ukrayna'nın NATO'ya girme planı, Kiev adına olumsuz sonuçlanırken, Finlandiya ve İsveç'in birliğe dahil edilmesi için çalışmaların yürütüldüğü iddia ediliyor. İsveçli SvD'den Torbjörn Nilsson'un haberinde, Sosyal Demokrat hükümetinin NATO meselesine karar verdiği ve Başbakan Magdalena Andersson'un hedefinin İsveç'in bu yıl Haziran ayında NATO'ya katılmak olduğu belirtildi. Haberde, üyelik için başvurunun 20-29 Haziran tarihlerinde Madrid'de yapılacak olan NATO toplantısında sunulması planlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde İngiliz The Times gazetesinde yer alan haberde; Finlandiya'nın üyelik için karar verdiği ve yaz aylarında ittifaka katılmaya hazır olacağı iddia edilmişti. Yine aynı haberde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Finlandiya'nın ardından İsveç'in de hemen peşinden başvuru yapmasının beklendiği öne sürülmüştü.
Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının "korkunç bir trajedi" olacağını belirterek tehditler savurmuştu. Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın "meşru hedefi" olacağını belirten milletvekili "Finlandiya bu hamlesi ile ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır" ifadelerini kullanmıştı. Gelişmeler sonrası Rusya ordusu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Finlandiya sınırına askeri yığınak yapmaya başlamıştı.