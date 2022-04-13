Putin'i küplere bindirecek haber! Finlandiya'dan sonra İsveç de NATO üyeliği için harekete geçti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 49'uncu gününde. Bölgedeki tansiyon her geçen gün daha da yükselirken, kuzey ülkelerindeki tedirginlik de artıyor. Soğuk Savaş yıllarının iki kutuplu dünyası adeta yeniden oluşurken, bölgede NATO'ya üye olma tartışmaları yüksek sesle dile getiriliyor.

İSVEÇ BAŞBAKANI HAREKETE GEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde İngiliz The Times'ın Finlandiya için ortaya attığı "yaz aylarında üyelik" iddiasını, bu sefer de İsveç için SvD gazetesi gündeme getirdi. Gazeteye açıklamalarda bulunan hükümete yakın kaynaklar, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un konuyla ilgili resmen harekete geçtiğini öne sürdü.

HEDEF HAZİRAN AYINDA NATO ÜYELİĞİ

Ukrayna'nın NATO'ya girme planı, Kiev adına olumsuz sonuçlanırken, Finlandiya ve İsveç'in birliğe dahil edilmesi için çalışmaların yürütüldüğü iddia ediliyor. İsveçli SvD'den Torbjörn Nilsson'un haberinde, Sosyal Demokrat hükümetinin NATO meselesine karar verdiği ve Başbakan Magdalena Andersson'un hedefinin İsveç'in bu yıl Haziran ayında NATO'ya katılmak olduğu belirtildi. Haberde, üyelik için başvurunun 20-29 Haziran tarihlerinde Madrid'de yapılacak olan NATO toplantısında sunulması planlanıyor.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson.

FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİ DE MASADA

Geçtiğimiz günlerde İngiliz The Times gazetesinde yer alan haberde; Finlandiya'nın üyelik için karar verdiği ve yaz aylarında ittifaka katılmaya hazır olacağı iddia edilmişti. Yine aynı haberde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Finlandiya'nın ardından İsveç'in de hemen peşinden başvuru yapmasının beklendiği öne sürülmüştü.

RUS VEKİL TEHDİT ETMİŞTİ: ONLARI BİTİRİRİZ

Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının "korkunç bir trajedi" olacağını belirterek tehditler savurmuştu. Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın "meşru hedefi" olacağını belirten milletvekili "Finlandiya bu hamlesi ile ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır" ifadelerini kullanmıştı. Gelişmeler sonrası Rusya ordusu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Finlandiya sınırına askeri yığınak yapmaya başlamıştı.