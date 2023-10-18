İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Tel Aviv yönetimine tam destek veren ve Akdeniz'e uçak gemilerinden oluşan büyük bir filo gönderen ABD'ye Rusya'dan tehdit gibi bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Akdeniz'de konuşlu Amerikan uçak gemileri, Rusya'nın Karadeniz'deki Kinjal hipersonik füzelerinin menzilinin içinde. Bunu tehdit olarak değil, bilgi olarak söylüyorum. Sadece bir hatırlatma." dedi.

Putin, 'Bu bir tehdit değil, sadece hatırlatma' diyerek Akdeniz'deki ABD uçak gemilerini uyardı: Hepsi füzelerimizin menzilinde

İsrail- Filistin çatışmasında Tel Aviv yönetimine tam destek açıklamasında bulunan ve Doğu Akdeniz'de uçak gemilerinden oluşan büyük bir filo gönderen ABD'ye, Rusya Devlet Başkanı Putin'den tehdit gibi bir açıklama geldi. Putin, ellerindeki Kinjal hipersonik füzelerinin menzilinin, Akdeniz'deki ABD gemilerini kapsadığını söyledi.

RUS LİDER PUTİN ÇİN'DE

Putin, Çin'de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basın mensuplarının, İsrail'in Gazze'deki bombardımanlarına ve Orta Doğu'da ABD- İsrail eksenli gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

"AMERİKAN UÇAK GEMİLERİ FÜZELERİMİZİN MENZİLİNDE"

Rusya lideri Putin, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine Karadeniz'deki devriye faaliyetlerini artırma talimatı verdiğini belirterek, "Kinjal füzelerini taşıyan Mig-31 uçakları, Karadeniz'de devriye gezmeye başladı. Akdeniz'de konuşlu Amerikan uçak gemileri, Rusya'nın Karadeniz'deki Kinjal hipersonik füzelerinin menzilinin içinde. Bunu tehdit olarak değil, bilgi olarak söylüyorum. Sadece bir hatırlatma." dedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatması sonrası bölgede gerilim artmış ve İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya başlamıştı. İsrail'e ise ABD'den tam destek açıklaması gelmişti. ABD, bölgeye aralarında USS Gerald R. Ford ve USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin de olduğu büyük bir filo gönderilmişti.

KİNJAL HİPERSONİK FÜZELERİ

Rusya'nın ürettiği nükleer kapasiteli hipersonik aero-balistik havadan karaya füzesi, iddia edildiğine göre 2 bin kilometreden fazla menzili ile biliniyor. Hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlıklarını taşıyan ve Tu-22M3 bombardıman uçaklarından veya MiG-31K uçaklarından fırlatılan Kinjal füzesinin Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi ve Batı Askeri Bölgesi'ndeki hava üslerinde konuşlandırdığı biliniyor.