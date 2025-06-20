Putin: 3. Dünya Savaşı İhtimali Artıyor

Putin: 3. Dünya Savaşı İhtimali Artıyor
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Ülkesinin Ukrayna'da yürüttüğü savaşa ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "3. Dünya Savaşı ihtimalinden ötürü endişe duyuyorum. Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda İhtimali artıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da yürüttüğü savaşa ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HEM İSRAİL'LE HEM İRAN'LA TEMAS HALİNDEYİZ"

St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuşan Putin, İsrail ile İran arasındaki ihtilaflar için bir çözüm bulunabileceğine inandığını söyledi. Putin, hem Tel Aviv ile hem de Tahran ile her gün temas halinde olduklarını belirtti.

İSRAİL'İN HAMANEY'E SUİKAST TEHDİDİ

Rus lider, İsrail'in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast tehdidine ilişkin ise, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum" dedi.

"TÜM UKRAYNA BİZİM, RUS ASKERİN AYAK BASTIĞI YER BİZİM"

Putin, daha sonra ülkesinin Ukrayna'da yürüttüğü savaşa değindi. " Ukrayna'nın teslim olmasını istemiyoruz. Sahada gelişen gerçekliklerin tanınmasını istiyoruz" diyen Putin, sözlerine, "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerin ayak bastığı yer bizim" ifadeleriyle devam etti.

"3. DÜNYA SAVAŞI İHTİMALİ ARTIYOR"

Putin, 3. Dünya Savaşı ihtimali hakkında da "Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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