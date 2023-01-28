Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO resti sonrası İsveçli siyasetçiden skandal sözler: 100 tane daha Kur'an yakın

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasına her kesimden tepkiler yükselirken, bir skandal açıklama daha geldi. İsveç Demokratları Partisi Adalet Komisyonu Başkanı Richard Jomshof, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda İsveç'e rest çekmesinin abartılı olduğunu savunarak, "Üzülürlerse 100 tane daha yakın" ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın skandal eylemleri Müslümanları ayağa kaldırdı. İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, aynı provokasyonu Danimarka'nın başkenti Kopenhad'da Cuma namazı çıkışı bir caminin karşısında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyeliğinde İsveç'e kapıları kapatarak en sert karşılığı verirken, provokatif söylemlere yenisi eklendi.

"SEMPATİ DUYMAK TEHLİKELİ"

İsveç televizyonu SVT'nin internet sitesinde yayınlanan bir analizde, İsveç Demokratları Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson'un, Başbakan Ulf Kristersson'un kutsal kitabı yakılan Müslümanlara karşı beslediği sempatiye tepki gösterdiği belirtildi. Analizde, Jimmie Akesson, ifade özgürlüğünü kısıtlamak isteyenlere sempati duymanın tehlikeli olduğunu ifade etti.

"ÜZÜLÜRLERSE 100 TANE DAHA YAKIN"

Aynı partiden başka bir isim olan Adalet Komitesi Başkanı Richard Jomshof, daha ileri giderek haddini aşan sözler sarf etti. Dagens Industri'ye röportaj veren Jomshof, Kur'an-ı Kerim yakmanın ifade özgürlüğünü kullanmanın yanlış bir yolu olmasına rağmen, Türkiye'nin tepkisinin abartılı olduğunu savundu. Jomshof, "Üzülürlerse 100 tane daha yakın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti. Paludan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, Danimarka'da bir caminin yanı sıra Türk ve Rus büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını duyurmuş ve Danimarka makamları kendisine izin vermişti.

"HER CUMA KUR'AN YAKACAĞIM"

Öte yandan İsveç medyasına konuşan Rasmus Paludan, İsveç, NATO'ya kabul edilene kadar her cuma Kur'an-ı Kerim yakma tehdidinde bulunmuştu. Paludan, "Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu söyleyeceğim. İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek istemediğine göre, o (İsveç'in NATO'ya girmesine) izin verene dek ona ifade özgürlüğünü öğretmek zorundayım. Benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan bir yalancı. Bir şeyin bir kimsenin hatası olduğunu söylerken, nedenselliğin nasıl çalıştığını bilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

"NATO KONUSUNDA HERHANGİ BİR DESTEK GÖREMEYECEKSİNİZ"

İsveç'e NATO üyeliği konusunda kapıları kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizde herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Madem bu kadar seviyorsunuz, koruyorsunuz, öyleyse ülkelerinin savunmalarını emanet etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Biz bir şeyi söyleyince dürüst söyleriz, birileri bize namussuzluk yaptığında haddine bildiririz. İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz." demişti.